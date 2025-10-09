British Airways, despre avionul aterizat de urgență pe Otopeni și pasagerii intoxicați cu fum

Într-un comunicat adresat Associated Press, British Airways a precizat că „siguranța clienților și a colegilor noștri este întotdeauna prioritatea noastră principală, iar echipajul nostru a luat decizia de a devia zborul din precauție, din cauza unei posibile probleme tehnice”.

„Aeronava a aterizat în siguranță, iar clienții au debarcat în mod normal”, a declarat un purtător de cuvânt.

Aeronava care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.

„Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate”, a transmis Ministerul român al Sănătății.

Conform acestuia, patru persoane care acuzau stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, au primit asistență medicală la fața locului.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că pasagerii au fost rerutați pe alte curse, pentru a ajunge la Londra.

Aeronava va rămâne pe aeroportul Henri Coandă în noaptea de joi spre vineri.

(sursa: Mediafax)