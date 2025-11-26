Restricții de trafic în București de 1 Decembrie: Parada Militară și Târgul de Crăciun

Brigada Rutieră va închide circulația în zona Arcul de Triumf și pe Șoseaua Kiseleff pentru desfășurarea Paradei Militare Naționale.

Restricții de trafic vor afecta și zona Pieței Constituției unde se desfășoară Târgul de Crăciun între 28 noiembrie și 28 decembrie. Măsurile vizează fluidizarea și restricționarea traficului rutier în zonele unde se organizează evenimente.

În data de 1 decembrie 2025, între orele 06.00-11.00, va avea loc ceremonie militară și religioasă cu depunere de coroane la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. Începând cu ora 11.00, Parada Militară Națională se desfășoară în Piața Arcul de Triumf.

Restricții de trafic vor fi impuse pe 1 decembrie între orele 04.00-17.00 pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. În pasajul de la Piața Presei Libere se va permite circulația doar către Piața Montreal.

De asemenea, restricții de trafic vor afecta strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf, și bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Pentru pregătirea Paradei Militare Naționale, pe 29 noiembrie se va desfășura un antrenament general între orele 02.00-17.00 în Piața Arcul de Triumf. Restricții de trafic vor fi impuse în intervalul orar 04.00-17.00 pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente.

Restricții de trafic vor afecta și străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi și Petofi Sandor. Traficul va fi restricționat și pe strada Uruguay, între bulevardul Aviatorilor și Șoseaua Kiseleff.

Pe 1 decembrie, între orele 19.00-22.00, se execută solemnitatea retragerii cu torțe pe traseul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu – Spl. Independenței. Restricții de trafic vor fi impuse între orele 18.40-19.45 pe Calea Victoriei.

În perioada 28 noiembrie - 28 decembrie se va desfășura Târgul de Crăciun București, ediția a 18-a, în Piața Constituției. Restricții de trafic vor fi impuse pe Bulevardul Libertății, segmentul cuprins între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

În zilele de 28 și 30 noiembrie, precum și pe 1 decembrie, 5-7 decembrie, 12-14 decembrie, 19-28 decembrie, între orele 15.00-02.00, restricții de trafic vor afecta Bulevardul Libertății și Bulevardul Unirii.

De asemenea, în data de 30 noiembrie a.c., între orele 17.00-21.00, va fi organizată o adunare publică cu ocazia organizării paradei „Caravana Tuborg”, pe Calea Victoriei. Pentru buna desfășurare a evenimentului, în intervalul orar 18.00-19.00 va fi restricționată circulația pe banda I de circulație pe Calea Victoriei, între str. Știrbei Vodă și str. Dem. I. Dobrescu.

Pentru evitarea zonelor cu restricții de trafic, Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare: Șos. București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bd. Mărăști – str. Turda – Bd. I Mihalache - Piața Victoriei.

De asemenea, pot fi folosite rutele: Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. București-Ploiești sau Șos. Stefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. București-Ploiești.

