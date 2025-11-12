Bucureștiul lui Băluță: Top 3 priorități pentru a schimba fața Capitalei dacă va ajunge primar general

Primul aspect pe care, dacă l-ar face, ar fi „altceva” pentru București, este cel legat de infrastructură.

„Avem toată partea de infrastructură, începând de la țevi, fie că sunt de gaz, fie că reprezintă termie, fie că reprezintă cabluri electrice, fie că reprezintă rețeaua de apă. În mod evident trebuie să intervenim rapid pe această problemă invizibilă, ce reprezintă, în fapt, o urgență urbană. Nu trebuie să murim”, a spus Băluță.

Cea de-a doua măsură este reprezentată de „punerea rapidă în siguranță a podurilor și pasajelor pe care le avem”, în timp ce „a treia măsură este aceea de a pune în siguranță cât mai repede clădirile aflate în risc seismic 1. După ce rezolvăm aceste urgențe, putem să discutăm despre ceea ce înseamnă dezvoltare urbană, și anume echilibrarea sudului cu nordul”, a afirmat Băluță.

Întrebat cum pot fi ajutați oamenii din sudul Bucureștiului, în condițiile în care „zona de nord a Bucureștiului este dezvoltată fundamental, substanțial diferit față de ceea ce înseamnă sudul orașului, sectoarele 4, 5 și 6”, Băluță a spus că „programele sociale pe care Primăria Capitalei le-a avut trebuie implementate rapid pentru ce aflați în nevoie”.

Acesta a subliniat că trebuie create și locuri de muncă bine plătite în comunitățile respective, iar zonele în care acești oameni trăiesc „au nevoie de investiții majore, au nevoie de reabilitare termică, schimbarea rețelelor. Gândiți-vă, sunt oameni care trăiesc în condiții greu de imaginat”, a conchis acesta.

Băluță promite combaterea traficului de droguri din școli prin extinderea modelului de la Sectorul 4

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Bălută, a prezentat un plan de combatere a traficului de droguri în unitățile de învățământ din București, bazat pe rezultatele obținute la Sectorul 4.

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația alarmantă din școlile și liceele capitalei, unde „copiii de foarte multe ori nu se simt siguri" și unde „drogurile sunt precum sandvișurile cum erau pe vremuri în ghiozdane", Băluță a răspuns că are un plan concret care presupune colaborare strânsă cu primăriile de sector.

„Am rezolvat asta făcând secții de poliție pentru că este esențială colaborarea dintre poliția locală și poliția națională", a explicat candidatul, referindu-se la experiența sa de la Sectorul 4, unde rata infracționalității este „cea mai scăzută din București".

Băluță a menționat că a extins rețeaua de supraveghere cu camere video și a intensificat colaborarea cu Ministerul de Interne, iar „rezultatele nu au întârziat să apară, cifrele sunt cele care vorbesc".

Candidatul PSD a subliniat că a preferat să fie „mult mai rezervat" în privința promisiunilor și a evitat planurile fantasmagorice", concentrându-se pe realizări concrete.

„Astăzi pot să vin în fața dumneavoastră și să vă spun cu foarte multă franchețe astea sunt lucrurile pe care le-am făcut", a declarat Băluță.

Primarul sectorului 4 susține că „școlile, liceele, grădinițele, spitalele nu fac politică" și a însemnat bucureștenii „să voteze profesioniști, să voteze buni administratori".

Daniel Băluță: E timpul să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că este momentul ca bucureștenii să nu mai gândească politic, ci să-i aleagă pe cei care au dovedit prin fapte.

„Cred că experiența ultimului an, în mod deosebit, m-a făcut să am curajul necesar să mă prezint în fața oamenilor ca Daniel Băluță. Să vin în fața oamenilor cu lucrurile pe care le-am făcut, cu lucrurile pe care le fac și cred că asta este cel mai important pentru oameni. Oamenii trebuie să aleagă, din punctul meu de vedere, pe cei care au dovedit, pe cei care au făcut și facă”, a declarat Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

Băluță a subliniat că este momentul ca bucureștenii să depășească logica strict politică în alegerea primarului.

„Să punem capăt demagogiei, să punem capăt acestui politicianism ieftin, pentru că dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine. Orașul ăsta are acum alegeri locale, nu are alegeri parlamentare. Nu vorbim despre politică”.

„Sunt un om extrem de asumat, sunt un luptător, dar am foarte mare încredere că vocea oamenilor este singura care contează și că politica de data asta nu este la locul ei aici”, a mai spus Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

