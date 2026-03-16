Veste uriașă pentru antreprenoare. Se dau 50.000 de euro de la stat!

„Facem performanță, de exemplu, pentru a dezvolta antreprenoriatul și pentru a îmbunătăți modul de funcționare pe parcurs. Am prins pentru prima oară bugetul necesar pentru a acorda granturi dedicate femeilor antreprenor prin programul SBA Antreprenor”, a spus ministrul la prezentarea bugetului pe 2026.

Inspirat din inițiativa europeană Small Business Act, programul este destinat sprijinirii femeilor care doresc să își dezvolte propriile afaceri. Finanțarea urmărește stimularea antreprenoriatului feminin și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Tot în cadrul programelor de sprijin pentru antreprenoriat, ministerul pregătește lansarea unei noi ediții a programului Start-Up Nation. „Vom lansa a patra ediție a programului Start-Up Nation, cu finanțarea adecvată”, a spus Irineu Darău.

Potrivit acestuia, ministerul are în vedere și dezvoltarea infrastructurii de inovare. „Am prins în buget și angajamente pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare, prin finanțarea a 150 de incubatoare tehnologice în perioada 2020–2027”, a precizat ministrul, incubatoarele fiind destinate sprijinirii start-up-urilor și întreprinderilor mici aflate la început de activitate.

Bugetul Ministerului Economiei pentru acest an include și programe pentru susținerea activităților economice la nivel local. „Avem aici fonduri pentru investiții publice, pentru dezvoltarea activității regionale, pentru microindustrializare și pentru scheme de sprijin”, a afirmat Darău.

Totodată, ministerul își propune să crească atragerea și utilizarea fondurilor europene. „Vrem să urmărim atragerea și cheltuirea cât mai eficientă a fondurilor din PNRR”, a spus ministrul.

Și fondurile pentru Programul Geologic Național și pentru lucrările de închidere și reconstrucție ecologică a obiectivelor miniere vor fi majorate. „În ceea ce înseamnă resurse minerale, ne vom concentra pe o cunoaștere mai bună a resurselor disponibile prin creșterea finanțării pentru Programul Geologic Național și pe lucrările de închidere și reconstrucție ecologică a obiectivelor miniere. Aici am alocat considerabil mai mult buget, aproximativ dublu”, a declarat ministrul Economiei.

Darău a precizat că în buget apare și o reducere la capitolul majorări de capital pentru companiile din industria de apărare, deoarece acestea dispun deja de resurse financiare importante: „Am renunțat la majorarea de capital pentru companiile de stat din apărare, pentru că există foarte mult capital deja disponibil. Anul acesta ne vom concentra să găsim variante pentru a cheltui eficient și a investi acel capital deja existent”. Potrivit acestuia, filialele companiei Romarm au împreună aproximativ 1,5 miliarde de lei în conturi, nemaifiind necesară o nouă majorare de capital.

