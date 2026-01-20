Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității

Cseke Attila spune la RFI că legea bugetului de stat pe 2026 va depinde și de proiectul privind reforma administrației publice.

„Acest pachet este necesar și pentru elaborarea legii bugetului de stat. Este corectă abordarea Ministerului Finanțelor, care spune noi putem să elaborăm legea bugetului de stat pe legile în vigoare, pe măsurile în vigoare, dacă sunt reduceri de cheltuieli, putem să le luăm în considerare, dacă ele sunt în vigoare”, spune ministrul Dezvoltării..

Când va fi gata bugetul pe 2026? Ministrul Dezvoltării precizează că „s-a discutat în coaliție un parcurs posibil al procedurii de elaborare și de adoptare a legii bugetului de stat, finalul ar fi acela ca în perioada 20-27 februarie, deci sfârșitul lunii februarie, proiectul legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale de stat să fie aprobat de către Guvern și înaintat Parlamentului”.

Întrebat dacă va fi un buget de austeritate, Cseke Attila a răspuns: „Nu cred că va fi un buget de austeritate. Nu poți vorbi despre buget de austeritate cât timp vrei să finalizezi mii de proiecte finanțate prin PNRR, cât timp vrei să finalizezi în 2026 și să finanțezi mii de proiecte din programele guvernamentale de investiții, cât timp susții salariile și pensiile așa cum sunt ele astăzi și poți să le susții”.

(sursa: Mediafax)