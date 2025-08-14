Împrumuturile din PNNR, limitate din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: ”Orice alocare se duce în deficit”

„Mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un preacord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență și pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiu public și în relația între autoritățile publice cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nereambursabilă și de împrumuturi. Avem astăzi adoptat memorandumul care confirmă în ședință de guvern rezultatele acestui preacord”, a spus Pîslaru.

Noua alocare creată de Comisia Europeană este de 21,62 miliarde de euro: 13,56 miliarde integral granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. Securizarea integrală a granturilor a fost unul din obiectivele principale de negociere și este confirmată în memorandum, potrivit ministrului.

„Pe partea de împrumuturi, evident am fost afectați în discuția pe care am avut-o de modul în care suntem constrânși pe zona fiscal-bugetară. Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru această motivă ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi. Ceea ce am adoptat în memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate.Astfel urmează ca în luna septembrie, ca urmarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată iar pe data de 20 octombrie, în cedința ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală”, a mai precizat Pîslaru.

(sursa: Mediafax)

