Explozia din Rahova: Stelian Bujduveanu anunță începerea refacerii zonei afectate

„De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate”, a notat Bujduveanu, duminică, pe Facebook.

Potrivit edilului, Administrația Străzilor a demarat operațiuni de ridicare a autovehiculelor avariate pentru a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță.

„Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an”, a continuat Bujduveanu.

„Pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei se află adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin, care vizează mobilitatea, sprijinul financiar, asistența psihologică și planul etapizat de refacere a zonei afectate, despre care veți fi informați pe măsură ce vor fi implementate Toate măsurile urmează o abordare structurată pe etape, în funcție de urgență și impact: siguranță, sprijin imediat, evaluare, reconstrucție”, a mai scris primarul interimar.

Vineri dimineață, explozie s-a produs la un bloc de apartamente din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, 15 fiind transportate la spital.

