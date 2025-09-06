Bujduveanu: Fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând

Bujduveanu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută împreună cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, că banii obţinuţi din vânzarea de energie electrică produsă de ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti şi să fie reinvestiţi în infrastructura oraşului.



"În urma discuţiilor cu primarii de sector, în urma discuţiilor cu Guvernul României, în urma discuţiilor cu Daniel Băluţă, suntem cu toţii convinşi că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema apei calde din Bucureşti este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între ELCEN şi Termoenergetica. Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Banii care se fac de pe urma apei calde şi căldurii, care se vând pe piaţa liberă, trebuie să rămână în Bucureşti. De acei bani avem nevoie pentru a duce mai departe investiţiile (...) Avem multe investiţii, de la reabilitarea şinelor de tramvai, la schimbarea ţevilor municipiului Bucureşti, la proiecte mari de infrastructură", a spus Stelian Bujduveanu.



Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că această fuziune trebuie susţinută inclusiv la nivel politic şi legislativ şi şi-a exprimat încrederea că atât premierul, cât şi ministrul Finanţelor şi cel al Energiei, vor susţine acest demers.



"În această privinţă nu vă vorbesc doar ca locuitor al Bucureştiului, nu vă vorbesc doar ca primar al Sectorului 4, ci ca şi prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, pentru că este o decizie foarte importantă pe care coaliţia trebuie să o ia. Şi sunt convins că în următoarele modificări legislative pe care Guvernul României le va implementa, în următoarele săptămâni, această problemă cronică pe care a avut-o Bucureştiul va fi în sfârşit rezolvată. Atât Ministrul Finanţelor, cât şi Ministrul Energiei, cât şi primul ministru şi toţi participanţii în această coaliţie am convingerea că vor face deîndată această modificare legislativă şi mi-aş putea permite să spun că în sfârşit se face dreptate, pentru că de mult timp acest mod de funcţionare ar fi trebuit să existe aici, în capitala României", a spus Daniel Băluţă. AGERPRES