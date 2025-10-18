Stelian Bujduveanu în urma exploziei din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori

„Suntem alături de ei în continuare. Poliția a început cu însoțitori să permită accesul în imobile mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru a-și recupera bunurile”, a comunicat Bujduveanu, sâmbătă.

Primarul interimar a precizat că a avut o discuție cu prefectul Capitalei și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor trimite o echipă de experți pentru a evalua structura blocului și a stabili soluțiile tehnice pentru cele patru scări adiacente celei avariate.

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa de după ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung”, a mai spus edilul.

Privind opțiunile de relocare, Stelian Bujduveanu a spus: „În prima opțiune avem propriile imobile ale primăriei municipiului București pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie. Iar a doua categorie am aprobat ieri din Fondul de Rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care le vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii”.

