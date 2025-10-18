Bujduveanu: Aceste sigilii nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze

„Am discutat ieri cu președintele ANRE și începând de luni vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă. Aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze. Rolul nostru este să protejăm cetățenii. În primul rând, și vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă și mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a spus sâmbătă Stelian Bujduveanu.

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat, vineri seara, că sigiliul aplicat în ziua interioară în blocul din Calea Rahovei, care a explodat, a fost rupt în urma unei intervenții neautorizate.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.

(sursa: Mediafax)