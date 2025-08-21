Bujduveanu anunță că au început lucrările de consolidare a aleilor crăpate din Parcul Herăstrău

„Aleile din Herăstrău sunt o urgență și ne-am apucat de ele. După ani de amânări, problemele nu mai pot fi ignorate. Aleea dintre Clubul de Canotaj și Zona Pescarilor este grav afectată și prezintă risc real de prăbușire”, a precizat Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Joi, au început lucrările de punere în siguranță. Este o intervenție necesară și așteptată de vizitatorii parcului, potrivit primarului interimar general.

„În 2 săptămâni începem asfaltarea aleilor principale. Din octombrie, refacem malurile. Bucureștenii merită siguranță și calitate în spațiile publice. Rezolvăm ce e urgent și continuăm să îngrijim Capitala”, spune Bujdveanu.

