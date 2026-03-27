Premieră în România: Toate cursurile de apă, într-o singură bază de date digitală

"Prin finalizarea Cadastrului apelor avem la dispoziţie prima bază de date digitală unitară a cursurilor de apă din România. Putem astfel interveni mai rapid în cazul declanşării situaţiilor de urgenţă cauzate de inundaţii, poluări şi accidente la lucrările hidrotehnice. Vom putea identifica zonele vulnerabile, prioritiza investiţiile în infrastructura de apă şi consolida mecanismele de prevenţie, reducând riscurile pentru comunităţi şi mediul înconjurător. Totodată, Cadastrul apelor ne permite şi o planificare strategică pe termen lung, bazată pe date reale şi actualizate", a precizat Buzoianu, într-un comunicat de presă al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES.



Potrivit sursei citate, proiectul "Realizarea cadastrului apelor", finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), acoperă peste 236.000 km pătraţi şi include cadastrarea a peste 55.000 km de cursuri de apă dintr-un total de aproximativ 78.000 km.



"Pentru prima dată în România, delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă a fost realizată utilizând tehnologii integrate de teledetecţie şi prelucrare geospaţială, într-un proces complex care a inclus: achiziţia de date LiDAR pentru peste 50.000 kmp, prin 120 de misiuni de zbor, realizarea de imagini aeriene de înaltă rezoluţie (20 cm/pixel), în peste 400 de ore de zbor, desfăşurate pe parcursul a 116 zile, generarea modelelor digitale ale terenului (DTM) şi ale suprafeţei (DSM) la nivel naţional, realizarea ortofotoplanului naţional, utilizat pentru identificarea exactă a cursurilor de apă şi a zonelor de protecţie, dezvoltarea unei platforme geospaţiale moderne, în arhitectură cloud, pentru administrarea şi analiza datelor hidrografice", precizează MMAP.



Totodată, Cadastrul Apelor oferă o bază solidă pentru: administrarea eficientă a domeniului public al apelor, prevenirea riscurilor naturale, în special inundaţii şi secetă, identificarea construcţiilor neautorizate din zonele de protecţie, fundamentarea investiţiilor în infrastructura de apă şi irigaţii, luarea deciziilor strategice în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană, inclusiv Directiva Cadru Apă.



Proiectul a fost realizat în colaborare cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Centrul Naţional de Cartografie, Agenţia de Informaţii Geospaţiale a Apărării (AIGA) şi ROMATSA, care au asigurat suportul tehnic şi operaţional necesar desfăşurării activităţilor de cartografiere la nivel naţional.



Cadastrul Apelor a fost finanţat prin PNRR 2020 - 2026, Componenta C1 - "Managementul Apei", Investiţia I6. Valoarea contractului încheiat între MMAP şi Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) s-a ridicat la 177,78 milioane lei, din care cheltuieli de investiţii 177,19 milioane lei şi 595.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.



Valoarea eligibilă din PNRR a proiectului a fost de 149,4 milioane lei, iar TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cuantum de 28,38 milioane de lei.

