Diana Buzoianu: „Scenariul unui film din vestul sălbatic” pe litoralul românesc

Peste 1.000 de imobile din zona costieră au ajuns în proprietate privată prin tertipuri, iar pe ele au fost ridicate peste 4.000 de construcții.

Timp de 25 de ani, prin complicitatea autorităților, terenuri care trebuiau să fie proprietate publică a statului au ajuns în mâini private. Așa au dispărut plajele, așa s-au construit hoteluri și blocuri pe faleză, așa s-au vândut bucăți din litoralul românesc.

Din cele 2.131 de imobile identificate în zonele costiere, 1.033 sunt în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice - aproape jumătate. Pe aceste suprafețe au fost ridicate peste 4.000 de construcții, de la case mici până la hoteluri și blocuri.

„În 2022, în urma unui scandal uriaș național prin care s-a scos la iveală un caz de corupție prin care ajunsese o parte din faleză în proprietate privată, s-a creat prin ordinul premierului un grup interministerial", a explicat Buzoianu.

Ministerul Mediului avea coordonarea grupului care trebuia să arate dacă situația era excepțională sau generalizată. Timp de trei ani, raportul a stat la sertar. Acum o lună, Buzoianu a schimbat reprezentantul care coordonează grupul de lucru. În doar o lună au avut loc trei ședințe extraordinare și au fost analizate mii de documente.

Primăriile audat hotărâri de Consiliu Local prin care au stabilit că proprietățile sunt ale orașului, apoi le-au trecut în proprietate privată a primăriilor și au început să le vândă. Totul fără hotărâri de guvern, care erau obligatorii pentru transferul din proprietatea publică a statului.

„Toate aceste transferuri s-au făcut pur și simplu în baza unor hotărâri ale consiliilor locale, care au stabilit de pe o zi pe alta că acele terenuri nu erau proprietate publică a statului, ci ale primăriilor respective", a declarat ministrul.

Apele Române au început deja să ceară în instanță revendicarea terenurilor. Va trebui demarată de urgență delimitarea domeniului public din zona costieră, identificarea falezei și liniei plajei, iar pentru toate imobilele care sunt astăzi în proprietate privată va fi cerută în instanță revendicarea dreptului de proprietate publică.

Buzoianu a creat un grup de lucru pentru modificarea legii plajelor, care să țină cont inclusiv de intrarea în legalitate a acestor situații.

(sursa: Mediafax)