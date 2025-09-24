Buzoianu, după respingerea moțiunii: Sunt liniștită pentru că am de partea mea legea

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   13:30
Ministrul Mediului Diana Buzoianu și-a exprimat miercuri satisfacția pentru respingerea moțiunii simple depuse împotriva sa de AUR, declarând că este „liniștită" pentru că respectă legislația în vigoare și că nu este „preocupată de părerile subiective".

În cadrul unei conferințe de presă susținute după vot, Buzoianu a răspuns criticilor referitoare la blocarea hidrocentralelor nefinalizate, subiect care a stat la baza acuzațiilor formulate de AUR și parțial susținute și de PSD.

„Sunt mai puțin preocupată de părerile subiective, sunt preocupată de efectiv legislație, să vedem, să discutăm obiectiv. Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute. Eu sunt liniștiță pentru că știu că am de partea mea legea.
Și, practic, legea astăzi este respectată la literă. Iar asta este un lucru pe care îl doresc absolut tuturor miniștrilor, să respecte absolut toată legislația la literă. Și sunt convinsă că asta vor face”, a spus Buzoianu.

AUR a depus o moțiune simplă acuzând-o pe Buzoianu că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează parcurile fotovoltaice, calificând această abordare drept „sabotaj al intereselor naționale".

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă, miercuri, cu 200 de voturi „contra” și 87 „pentru”.

