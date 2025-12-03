Diana Buzoianu, chemată în Parlament pentru dezbaterea dezastrului de la acumularea Paltinu

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat cererea grupului parlamentar AUR de a o invita pe Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, la „Ora Guvernului”.

Dezbaterea va aborda ceea ce deputații AUR au numit „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”, evidențiind posibile încălcări ale normelor de sănătate publică, risc la adresa securității energetice naționale și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea crizei.

Plenul Camerei Deputaților urmează să discute tema în ședința programată pe 8 decembrie 2025, marcând un pas important în clarificarea situației de la acumularea Paltinu.

(sursa: Mediafax)