Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai la prețul de 1.000 de dolari ceașca

O cafeneau oferă o ceașcă din boabe panameze rare la prețul de aproape 1.000 de dolari, stabilind un nou record mondial și consolidând imaginea orașului ca destinație a luxului extrem, conform AFP.

La un preț de 3.600 de dirhami (aproximativ 980 de dolari), cafeneaua servește o cafea preparată din boabe „Nido 7 Geisha” cultivate în apropierea vulcanului Baru din Panama. Cafeneaua intenționează să servească „aproximativ 400 de cești” din prețioasa băutură începând de sâmbătă, a declarat Serkan Sagsoz, cofondatorul Julith, pentru AFP.

„Am considerat că Dubaiul este locul perfect pentru investiția noastră”, a explicat Sagsoz, care anterior a condus o cafenea în Turcia, țara sa natală. Cafeneaua este situată într-un cartier industrial care a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de cafea din emirat.

Cafeaua oferă o experiență de arome florale și fructate care amintesc mai degrabă de ceai decât de cafeaua tradițională. „Are note florale albe, precum iasomie, arome citrice, precum portocala și bergamota, și o notă de caise și piersici”, a descris Sagsoz. „Este ca mierea, delicată și dulce”, a adăugat el.

Cafeneaua a cumpărat boabele la o licitație în Panama, după „o luptă acerbă care a durat multe ore și a atras sute de oferte”. Compania a susținut că a plătit cel mai mare preț din istorie pentru cafea: aproximativ 2,2 milioane de dirhami, sau 600.000 de dolari, pentru doar 20 de kilograme de boabe.

Suma astronomică înseamnă aproximativ 30.000 de dolari pe kilogram, un preț fără precedent în industria cafelei și care explică costul final al unei cești.

După anunțul achiziției, „cumpărătorii asiatici, pasionații de cafea din Emiratele Arabe Unite și colecționarii de boabe de cafea au contactat cafeneaua în speranța de a obține o parte din boabele” rare.

Luna trecută, Dubai a înregistrat deja un record Guinness pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea din lume, când Roasters a oferit una la prețul de 2.500 de dirhami (aproximativ 680 de dolari).

