Câinele unui actor celebru al scenei romanești, salvat de pe lacul înghețat din Mogoșoaia

Izolat în mijlocul vastului lac înghețat, animalul speriat nu reușea să găsească o cale de scăpare, transformând fiecare încercare de ajutor într-o provocare și mai mare.

Pompierii au fost chemați la locul evenimentului, încercând de două ori, fără succes, să ajungă la câine. De fiecare dată, apropierea lor îl determina pe acesta să fugă în direcția opusă, sporind distanța dintre el și salvatori pe suprafața imensă a lacului.

După amiază, prin mobilizarea trecătorilor, au fost apelați și membrii unui club de dresaj canin care să ajute la salvarea câinelui.

"Am fost sunat de Ioana, colega mea de la Ringstarclub, medic veterinar, care fusese sunată de o prietenă ce era în parcul Mogoșoaia legat de prezența unui câine pe lacul înghețat. Când am ajuns acolo am văzut câinele alergând fix pe mijlocul lacului, speriat. Conștientizând rapid complexitatea situației și riscurile implicate, am decis să solicităm sprijinul pompierilor," a relatat unul dintre membrii echipei de salvare, Tudor-Tim Ionescu.

După tentativele din cursul zilei eșuate, a treia, care a pus în comun forțele pompierilor și a experților chinologi avea să fie cu succes, deși înserarea îngreuna vizibilitatea, iar temperaturile începeau să scadă din ce în ce mai mult.

"Operația de prindere nu a fost simplă, dar cu răbdare, tehnică și o abordare calmă, am reușit să-l securizăm pe cățel. A fost un moment care a subliniat cât de vitală este pregătirea și capacitatea de a răspunde în situații de urgență," a explicat Tudor-Tim Ionescu.

După o zi întreagă de încercări și eforturi neîncetate, câinele a fost în sfârșit adus în siguranță pe mal, după care a urmat operațiunea de prindere a lui, pentru că, speriat fiind, risca să ajungă în drumul circulat de mașini și să se producă un accident. Câinele a fost scanat și având microcip, proprietarul a putut fi identificat. Proprietarul se pare că este nimeni altul decât celebrul actor al scenei românești, Florin Zamfirescu.

"Nu știm exact de ce a fugit câinele din curte, proprietarul ne-a spus că de două zile e fugit, sărind gardul. Totuși, chiar în timp ce-l așteptam pe acesta să vină să și recupereze câinele, se auzeau petarde aruncate în depărtare. Asta mă face să cred că una dintre variante este că el (câinele) să se fi speriat de zgomotul petardelor și să fi sărit gardul în disperarea fricii," (Tudor-Tim Ionescu)

"Acest eveniment subliniază necesitatea microcipării pentru identificarea rapidă a proprietarilor animalelor pierdute. De asemenea, educarea și desensibilizarea animalelor față de factori stresanți precum focurile de artificii poate preveni astfel de incidente,"

"Trebuie să le mulțumesc pompierilor de la Grupul 5 de intervenții Grozăvești pentru dedicarea și profesionalismul lor. Această experiență, survenită, ca printr-o coincidență fericită, imediat după finalizarea cursului meu de prim ajutor la SMURD, mi-a confirmat importanța implicării comunității și a pregătirii în salvarea vieților," a încheiat Tudor-Tim Ionescu, exprimând recunoștință pentru eforturile depuse și reiterând valoarea pregătirii și a implicării comunitare.

Menționăm că microciparea este obligatorie prin lege pentru toți proprietarii de câini, precum și înregistrarea lor în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), amenda fiind între 1000 și 3000 de lei. De asemenea, sterilizarea câinilor fără Pedigree este obligatorie, amenzile fiind între 5000 și 10.000 lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹