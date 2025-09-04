Atenționare de călătorie: Greva personalului de la sol în aeroporturile din Portugalia

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Portugalia asupra faptului că Sindicatul Industriilor Metalurgice și Industriilor Conexe (SIMA) și Sindicatul Transporturilor (ST) au notificat declanșarea unei greve a personalului de asistență tehnică la sol (handling), angajat în structurile aeroporturilor din Lisabona, Porto, Faro și Funchal.

Acțiunea se va desfășura în perioada 3 septembrie 2025 - 2 ianuarie 2026 (ora 24:00), conform următorului program:

-Septembrie 2025: în perioadele 3 – 9 septembrie 2025, 12 – 15 septembrie 2025, 19 – 22 septembrie 2025 și 25 – 28 septembrie 2025;

-Octombrie 2025: în perioadele 3 – 6 octombrie 2025, 10 – 13 octombrie 2025, 17 – 20 octombrie 2025, 24 – 27 octombrie 2025;

-Noiembrie 2025: în perioadele 7 – 10 noiembrie 2025, 14 – 17 noiembrie 2025, 12 – 24 noiembrie 2025, 28 noiembrie – 1 decembrie 2025;

-Decembrie 2025 și ianuarie 2026: în perioadele 5 – 8 decembrie 2025, 12 – 15 decembrie 2025, 19 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Se preconizează astfel apariția unor întârzieri și perturbări în programul de operare al curselor aeriene.

Informațiile referitoare la companiile aeriene afectate de grevă sunt permanent actualizate pe pagina de Internet: https://www.portway.pt/pt/media/noticias/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

(sursa: Mediafax)