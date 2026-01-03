Calendar școlar 2026: vacanțe, zile libere și examene

Anul școlar 2025–2026 este structurat pe mai multe perioade de pauză, stabilite clar, dar și pe un calendar precis al examenelor naționale, esențial pentru planificarea timpului atât pentru elevi, cât și pentru părinți.

Vacanța de schi 2026: când intră elevii în pauză

Prima pauză importantă din semestrul al doilea este vacanța de schi, stabilită de inspectoratele școlare județene. Aceasta se va desfășura în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, fiecare județ având libertatea de a alege o săptămână din această perioadă, scrie a1.ro.

9 – 15 februarie 2026

Elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care intră în vacanță. Având în vedere numărul redus de județe, stațiunile montane sunt așteptate să fie mai puțin aglomerate în această perioadă.

16 – 22 februarie 2026

Urmează vacanța pentru elevii din Ilfov, București, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

23 februarie – 1 martie 2026

Ultima serie de elevi care se vor bucura de vacanța de schi este cea din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

Vacanța de Paște 2026 și zilele libere din primăvară

Vacanța de Paște va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie 2026.

În acest interval:

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie ,

Paștele catolic va avea loc pe 5 aprilie.

Până la finalul anului școlar, elevii vor mai beneficia de câteva zile libere legale:

1 mai (vineri),

1 iunie (luni – Ziua Copilului),

5 iunie (vineri – Ziua Învățătorului).

Vacanța de vară 2026: când începe și cât durează

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie 2026 și se va încheia pe 6 septembrie, fiind mai scurtă decât cea din anul precedent.

Pentru elevii aflați în ani terminali, cursurile se încheie mai devreme:

clasa a XII-a – 5 iunie 2026,

clasa a VIII-a – 12 iunie 2026.

Calendarul examenelor naționale 2026

Evaluarea Națională – clasa a VIII-a

22 iunie – Limba și literatura română

24 iunie – Matematică

26 iunie – Limba și literatura maternă

1 iulie – afișarea rezultatelor

2–3 iulie – depunerea contestațiilor

8 iulie – rezultatele finale

Bacalaureat 2026

Evaluarea competențelor va avea loc între 8 și 17 iunie. Probele scrise sunt programate astfel: