Campania de prevenție - Asumă-ți să fii sănătos! –Litoral 2025 Peste 5.200 de consultații medicale oferite de medicii voluntari ai UMFCD

Din cele 5.218 de consultații gratuite, 1.544 au fost consultații de dermatologie pentru screening melanom; 699 de consultații pediatrice, 977 consultații de pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.328 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 670 de consultații pentru screening osteoporoză.

“ Campania de prevenție - Asumă-ți să fii sănătos! - a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București ajunsă, anul acesta, la cea de-a cincea ediție, reliefează încă o dată un aspect îmbucurător din partea concetățenilor noștri față de propria lor sănătate, numărul mare de turiști aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc care au interacționat săptămâna trecută cu medicii noștri voluntari demonstrând acest lucru, fapt ce ne încurajează să dăm continuitate campaniei noastre în cadrul căreia intenționăm să lărgim aria de evaluare prin aducerea unor noi specialități medicale așa cum am reușit în această ediție să cooptăm pneumologia, pentru care interesul turiștilor a fost unul semnificativ” a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Dermatologie

Astfel, din punct de vedere dermatologic au fost depistate multiple suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale (17 suspiciuni/carcinom bazo-celular, 29 suspiciuni/keratoze actinice, 68 suspiciuni/nevi displazici atipici și 2 suspiciuni /melanom). Pe lângă aceste suspiciuni de cancere de piele au fost evaluate și numeroase alte leziuni tumorale benigne pentru care s-a recomandat monitorizarea la medicul de specialitate.

Pediatrie

Dintre cei 699 de copii evaluați (49,1% fete și 50,9% băieți) 69,5% au prezentat greutate corporală normală, 21% sunt supraponderali, 5,5% au prezentat un grad ridicat de obezitate, iar 4,5% sunt sunt subponderali. De asemenea, aproximativ 52.5% dintre copiii evaluați au declarat că se spală pe dinți de două ori pe zi, iar 26%, doar o singură data pe zi, majoritatea schimbând periuța de dinți la 1-3 luni. Cei mai mulți copii (33,6%) efectuează control stomatologic la 6 luni.

Endocrinologie

În aria endocrinologiei, din totalul de 1.328 de turiști care au efectuat screening pentru sindrom metabolic, 568 au fost bărbați, iar 760 femei. Au prezentat sindrom metabolic 296 de persoane (22.3% din numărul total). Dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, 33.3% au prezentat sindrom metabolic, în timp ce 37.14% dintre femeile aflate în post-menopauză au fost diagnosticate cu această afecțiune. În ceea ce privește hipertensiunea arterială, aproximativ 45% dintre turiștii examinați erau cunoscuți cu HTA primară, iar diabet zaharat tip 2 cunoscut au prezentat 8.43% dintre turiștii care au participat la screening.

Screening-ul pentru riscul de fractură osteoporotică a fost efectuat la 670 de turiști, 31 dintre aceștia (4.84%) au prezentat risc crescut sau foarte crescut de fractură. Acest risc a fost evidențiat la 1% dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, respectiv la 7.63% dintre femeile în postmenopauză. De asemenea, raportat la greutatea corporală a turiștilor consultați în cadrul Campaniei “Asumă-ti să fii sănătos” - Litoral 2025, s-au observat următoarele aspecte: 37.5% au fost supraponderali, 28.46% au prezentat obezitate, dintre care obezitate severă grad III, 3%. Astfel, aproximativ 70% dintre cei evaluați au avut greutate corporală peste cea normală.

Pneumologie

2025 este anul în care medicii pneumologi se alătură campaniei ”Asumă-ți să fii sănătos”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Cu cinci echipe timp de 6 zile, medicii pneumologi au evaluat 977 de persoane. Evaluarea pneumologică a presupus sfaturi de renunțare la fumat, discuții și recomandări de igienă a somnului, dar și sfaturi care vizează profilaxia infecțiilor respiratorii. Consultul pneumologic s-a finalizat cu evaluarea spirometrică, prin care funcția pulmonară a turiștilor care s-au prezentat la corturile campaniei a fost măsurată. Persoanele depistate cu tulburări de somn sau cu funcție pulmonară diminuată, au fost îndrumate către cabinetul unui pneumolog, din localitatea unde locuiesc, oferindu-se investigația spirometrică efectuată.

De la debutul campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!”- a UMF ”Carol Davila” din București, din luna august a anului 2021 și până anul trecut, în cele patru ediții anterioare consecutive s-au realizat 16.550 de consultații, în regim gratuit, în peste 1.300 de ore în care medicii dermatologi, endocrinologi și pediatri au interacționat permanent cu turiștii care au apelat la serviciile medicale.

