Cancelaria lui Bolojan și Curtea de Conturi se află pe „Lista rușinii” întocmită de ANAF

Pe listă se află peste 511 nume de instituții și companii publice. Printre acestea este Cancelaria prim-ministrului cu o restanță de peste 110.000 lei. De asemenea, Curtea de Conturi figurează cu o datorie de 59.865 lei.

Pe primele trei locuri în topul datornicilor se află se află Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cu o restanță de 136,5 milioane de lei, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare, cu 87 milioane de lei și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului cu o datorie de 29,1 milioane de lei.

Pe listă se mai află spitale, inspectorate școlare, școli, primării, cluburi sportive, instanțe și parchete din toată țara.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate. La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei”, a transmis ANAF.

La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

„Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii. Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic”, a precizat ANAF.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹