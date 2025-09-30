Când ar putea avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei

„Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției. Desigur că guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă, în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a declarat premierul Bolojan, luni, la Digi24.

„Un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță”, a continuat șeful Guvernului.

Acesta a mai afirmat că susține organizarea cât mai rapidă a alegerilor pentru Primăria Municipiului București, justificând că un primar interimar nu are aceleași șanse de a face performanță. „Din punctul meu de vedere, cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine. Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică. Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță”, a afirmat prim-ministrul.

(sursa: Mediafax)