de Redacția Jurnalul    |    22 Aug 2025   •   19:00
17 candidați au rămas în cursa pentru postul de director interimar al Romsilva

17 candidaturi pentru postul de director interimar al Romsilva au fost validate, a anunțat vineri Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului a anunțat vineri că organizează, în premieră, luni, 25 august, de la ora 10.00, o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, în cadrul procesului de selecție a directorului general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Au fost depuse 25 de candidaturi, iar 17 dintre acestea au fost validate, iar persoanele respective au susținut interviuri pe parcursul a două zile.

În prezența ministrei Diana Buzoianu, membrii Consiliului de Administrație vor asculta așteptările societății civile privind viitorul director general interimar al Romsilva, înainte de a lua decizia finală.

(sursa: Mediafax)

 

