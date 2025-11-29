Canonizarea lui Arsenie Boca: Zeci de pelerini au leșinat la Mănăstirea Prislop

Doi dintre aceștia — un adult și un copil — au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, potrivit datelor furnizate de ISU Hunedoara.

În total, au primit îngrijiri medicale 22 de adulți și 2 minori. Pentru gestionarea situațiilor de urgență, la fața locului s-au aflat echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara, ale UPU–SMURD și ale Asociației „SALVITAL”.

Reprezentanții ISU au precizat că echipajele vor rămâne la Prislop până duminică pentru a se asigura că evenimentul se desfășoară în cele mai bune condiții. Totodată, au transmis recomandări de siguranță pentru pelerini: atenție la lumânările aprinse, evitarea deplasării cu lumânări în mașini, menținerea liberă a căilor de evacuare și parcarea astfel încât autospecialele de intervenție să aibă acces în orice moment.

Canonizarea de la Prislop, un eveniment cu peste 15.000 de credincioși

Peste 15.000 de persoane au participat vineri la ceremonia prin care a fost proclamată local canonizarea „Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”. Decizia privind canonizarea lui Arsenie Boca, alături de alte personalități ale spiritualității ortodoxe, a fost aprobată anul trecut de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Sărbătoarea oficială a sfântului are loc anual pe 28 noiembrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Cine a fost Arsenie Boca: copilăria și formarea

Născut Zian Vălean Boca la 29 septembrie 1910, în Vața de Sus, județul Hunedoara, Arsenie Boca este considerat una dintre cele mai influente personalități spirituale ale secolului XX. Provenit dintr-o familie de țărani ortodocși, a fost marcat în copilărie de plecarea tatălui în America, dar și de moartea surorii sale.

Bunica l-a apropiat de plantele medicinale și tradițiile populare, influențându-i ulterior interesul pentru vindecare și spiritualitate. Elev eminent la Liceul „Avram Iancu” din Brad, pe care l-a absolvit ca șef de promoție în 1929, și-a continuat studiile la Academia Teologică din Sibiu, apoi la Institutul de Arte Frumoase din București și la Facultatea de Medicină, construindu-și o formare intelectuală complexă.

Viața monahală și activitatea spirituală

În 1939, o experiență de trei luni la Muntele Athos i-a consolidat vocația monahală. Un an mai târziu, a devenit monah la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, de unde a început să atragă mii de credincioși prin predicile sale.

Ulterior, la Mănăstirea Prislop, influența sa spirituală a crescut, deși regimul comunist a exercitat presiuni tot mai mari asupra lui. Abordarea sa pastorală combina tradiția ortodoxă cu noțiuni de psihologie și medicină, ceea ce i-a adus atât apreciere, cât și controverse.

După 1959, când autoritățile l-au obligat să părăsească monahismul, s-a dedicat picturii bisericești. Frescele sale de la Biserica Drăgănescu sunt considerate opere remarcabile ale artei sacre moderne.

Relația cu regimul comunist

Popularitatea lui Arsenie Boca l-a adus în atenția regimului comunist. A fost arestat de mai multe ori între 1945 și 1956, petrecând inclusiv un an în detenție la Canalul Dunăre–Marea Neagră. În ciuda persecuțiilor, și-a continuat misiunea spirituală, folosind limbaj simbolic pentru a comunica fără a provoca represalii directe.

Înlăturarea sa din viața monahală în 1959 a fost revocată postum în 1998 de Biserica Ortodoxă Română, recunoscând nedreptatea măsurii.