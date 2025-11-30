Capacitatea de stocare a energiei în Europa va ajunge la 100 GW în acest an și dublu până în 2030

Stocarea energiei în Europa s-a extins rapid din 2020, capacitatea totală instalată în Uniunea Europeană, Regatul Unit, Norvegia și Elveția urmând să ajungă la 100 GW la sfârșitul lunii noiembrie. Stocarea hidroelectrică prin pompare deține cea mai mare parte din capacitatea existentă, 50,6 GW, urmată de baterii, cu 44,8 GW putere de funcționare, conform unei analize realizate de LCP Delta și Energy Storage Europe.

Se așteaptă ca toate tehnologiile de stocare a energiei combinate să crească cu 115%, până la 215 GW, până în 2030, cu o rată de extindere de la 20 GW la 25 GW pe an, conform raportului European Market Monitor on Energy Storage. La 1 noiembrie, cifra cumulată era de 99,3 GW. Capacitatea de stocare în baterii a înregistrat o creștere mai puternică decât cea a hidrocentralelor cu acumulare prin pompare în acest an, cu 4 GW de noi instalații la scară largă și se preconizează că va ajunge la 163 GW până în 2030.

Din totalul de 44,8 GW de capacitate a bateriilor, sistemele la scară largă conectate la rețea (în fața contorului) reprezintă 17 GW, iar sistemele instalate de partea clientului (în spatele contorului) reprezintă 27,8 GW.

Conform raportului amintit, 18 milioane de locuințe au un sistem solar, iar patru milioane au stocare în baterii. Vânzările de baterii rezidențiale se stabilizează acum după vârful din 2022-2023, cu o redresare așteptată începând cu 2027, susținută de o piață fotovoltaică în creștere, electrificarea în creștere a locuințelor și a transporturilor, tarife dinamice și noi modele de finanțare.

Germania are cel mai mare număr de sisteme de baterii pentru locuințe, 2,1 milioane, urmată de Italia, cu 780.000, Regatul Unit, cu 280.000, Austria, cu 200.000, și Belgia, cu 160.000.

Jacopo Tosoni, șeful departamentului de politici la Energy Storage Europe, a lăudat stocarea energiei ca fiind tehnologia curată cu cea mai rapidă creștere din Europa, cu potențialul de a deveni motorul competitivității sale, potrivit unui comunicat de presă al asociației.

Silestros Vlachopoulos, responsabil cu cercetarea în stocarea energiei la LCP Delta, a declarat că atingerea capacității de stocare a energiei de 100 GW marchează un moment cheie pentru industrie, pregătind terenul pentru o creștere și mai rapidă a energiei regenerabile în următorii ani.

LCP Delta și Energy Storage Europe consideră că industria stocării energiei abia acum începe și va continua să contribuie substanțial la tranziția energetică a Europei, potrivit unui comunicat de presă al asociației.

Capacitate instalată crește rapid și în România

Datele companiei Transelectrica arată că, la data de 1 ianuarie 2025 în România erau funcționale 13 grupuri de stocare a energiei în baterii, care au o putere instalată totală de 137,2 MW și o capacitate de 269 MWh. Această capacitate a crescut consistent pe parcursul acestui an, după ce au fost lansate mai multe proiecte pentru instașlarea bateriilor. Până la sfârșitul anului ar urma să avem circa 400 MW capacitate instalată. În cee ace privește anul 2026, până la sfârșitul lui România ar urma să ajungă la o capacitate intalată în baterii de 2.000 MW, potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Stocarea energiei va rămâne o prioritate strategică pentru România în 2026 și 2027, a anunțat recent Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE).