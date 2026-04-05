x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Capsula Orion, vizibilă de la Observatorul Astronomic din Capitală

de Redacția Jurnalul    |    05 Apr 2026   •   17:39
Sursa foto: Observatorul Astonomic din București

Capsula Orion care transportă echipajul misiunii Artemis II spre Lună a fost observată de pe terasa Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Specialiștii români au publicat imaginile pe internet.

Duminică dimineața, specialiștii de la Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au surprins imagini ale capsulei Orion chiar de pe terasa instituției.

„Capsula Orion, în care se află cei patru astronauți ce au plecat spre Lună, a fost observată și de pe terasa noastră, în dimineața zilei de 5 aprilie”, au scris reprezentanții observatorului pe Facebook.

Ei au publicat pe Facebook și imaginile înregistrate.

Potrivit Sky News, NASA a anunțat că echipajul misiunii Artemis II a parcurs deja două treimi din drumul către Lună.

Nava spațială se deplasează cu o viteză constantă de 1.756 mile pe oră, potrivit transmisiunii live a NASA.

Pe măsură ce echipajul se apropie tot mai mult de Lună, în ziua a 5-a forța gravitațională a Lunii va deveni, pentru prima dată, mai puternică decât cea a Pământului.

Echipajul misiunii Artemis II călători în jurul părții ascunse a Lunii, mai departe și mai repede decât orice alt om din istorie, înainte de a se întoarce pe Pământ.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: capsula orion observator astronomic capitala vizibilitate
Parteneri