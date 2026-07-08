Carantină națională timp de 30 de zile pentru oi și capre. Măsurile impuse de ANSVSA

Printre măsurile impuse se numără suspendarea mișcării animalelor, filtre de control pe drumuri, dar și măsuri impuse pentru primării și gestionari ai fondurilor de vânătoare la nivel național.

Decizia instituirii perioadei de carantină vine după ce mai multe oi dintr-o exploatație din Mureș au fost confirmate cu PMR, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de Pestă Porcină, potrivit comunicatului publicat de autoritatea sanitar-veterinară.

„Măsurile au scopul de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. ANSVSA subliniază că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară”, transmite ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, în cadrul instituirii carantinei de 30 de zile.

Totuși, abatoarele au excepție: Este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială.

De asemenea, în perioada carantinei se impun restricții la pășunat: Se elimină contactul dintre turme prin interzicerea pășunatului în zonele afectate și interzicerea utilizării aceleiași pășuni de către mai mulți crescători.

Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră intensifică controalele. În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele sunt reținute, iar un medic veterinar DSVSA va sosi la fața locului în maximum 60 de minute.

De asemenea, fondurile de vânătoare vor fi monitorizate: „Gestionarii au obligația de a colecta și transporta de urgență la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine găsite în sălbăticie”.

Primăriile din zonele de restricție sunt obligate să asigure logistică pentru neutralizarea în siguranță a cadavrelor din exploatațiile în care au murit animale confirmate din cauza virusurilor.

Potrivit ANSVSA, planurile județene concrete de aplicare sunt elaborate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) în termen de maximum 24 de ore, iar măsurile vor fi actualizate permanent de ANSVSA în funcție de evoluția epidemiologică.

Focarele de pestă porcină au scăzut la nivel național datorită aplicării normelor de biosecuritate. Potrivit ANSVSA, de la 1.600 de focare cu îmbolnăvire de PPA, numărul lor a scăzut la 17 la nivel național.

„Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în fața noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului ”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Autoritățile fac un apel ferm către toți crescătorii să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate și să raporteze imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau mortalitate în rândul animalelor.

(sursa: Mediafax)