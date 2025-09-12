Câștigul salarial mediu brut pe economie a fost în iulie mai mic cu 45 de lei decât în iunie

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.397 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei).

Iulie 2025 comparativ cu iulie 2024

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

• Indicele câştigului salarial real a fost 97,6% în luna iulie 2025 față de luna iulie 2024.

• Indicele câştigului salarial real a fost 97,0% în luna iulie 2025 față de luna iunie 2025.

• Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 247,2%, cu 7,7 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iunie 2025.­

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Iulie 2025 comparativ cu Iunie 2025

În luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, nivelul câştigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de scăderi, cât și de creşteri.

Astfel, scăderile câştigului salarial mediu net din activităţile sectorului economic au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 10,8% în activităţi de editare;

• între 6,0% și 10,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

• între 2,0% și 5,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice, alte activităţi de servicii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2025 s-au datorat acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 15,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

• între 4,0% și 8,5% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, extracţia minereurilor metalifere, transporturi aeriene;

• între 2,0% și 3,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, construcţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor textile, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

În sectorul bugetar, în luna iulie 2025 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-4,7%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), respectiv în administraţia publică (-2,8%).

Câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+0,4%).

