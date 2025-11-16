Record în România: un profesor a câștigat 1,5 milioane de lei doar din meditații într-un an

Un profesor din România a declarat la ANAF venituri impresionante obținute exclusiv din meditații: 1,5 milioane de lei într-un singur an. Aceasta este, până acum, cea mai mare sumă fiscalizată provenită din meditații raportată vreodată în țara noastră, potrivit Economica.net.

Câți profesori declară venituri din meditații

În 2024, nu mai puțin de 12.877 de cadre didactice au raportat venituri din meditații particulare. Suma totală declarată: aproape 198 de milioane de lei.

Un alt profesor a raportat, de asemenea, un câștig considerabil: aproximativ 888.000 lei într-un an.

Unde se câștigă cel mai mult din meditații

Cele mai mari venituri declarate provin din:

București și Ilfov – aproximativ 60 milioane lei

Cluj – în jur de 19 milioane lei

Brașov – aproape 9,7 milioane lei Citește pe Antena3.ro România mai are timp să negocieze preluarea Lukoil. Statele Unite prelungesc termenul pentru impunerea sancţiunilor

La polul opus, județele din sudul țării înregistrează cele mai mici venituri din meditații, aici existând o cerere redusă pentru ore particulare.

Meditațiile, un fenomen în continuă creștere

Conform ANAF, veniturile provenite din meditații în 2024 sunt de trei ori mai mari decât cele declarate în 2018 – anul în care profesorii au fost obligați să fiscalizeze aceste câștiguri. Creșterea reflectă atât o cerere mai mare, cât și o fiscalizare mai riguroasă.

Elevii apelează tot mai des la meditații, fie pentru a aprofunda materia, fie pentru a se pregăti pentru examene precum Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Pentru mulți părinți, meditațiile au devenit deja o rutină, scrie a1.ro.

Cât costă o ședință de meditații în România

Tarifele variază considerabil în funcție de materie, experiența profesorului și oraș: