Cât costă cireșele în 2026: prețuri uriașe la început de sezon

Deși sunt printre cele mai așteptate fructe ale primăverii, începutul de sezon vine, ca de obicei, cu tarife ridicate.

Preț record pentru cireșele de import

În piețe, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru a gusta primele cireșe din 2026. De exemplu, în Piața Cibin din Sibiu, un kilogram a ajuns să coste chiar și 180 de lei.

Chiar și la acest preț, cererea rămâne ridicată. Mulți cumpărători nu mai așteaptă apariția cireșelor românești și aleg fructele aduse din import, în special din Spania, scrie A1.ro.

Se vând rapid, în ciuda prețului

Comercianții spun că primele loturi se epuizează rapid, iar marfa este completată constant. Interesul pentru cireșe rămâne mare, în ciuda costurilor ridicate, semn că românii nu renunță ușor la acest fruct de sezon.

Potrivit vânzătorilor, producția locală nu va ajunge pe tarabe mai devreme de o lună sau chiar o lună și jumătate.

Mai scumpe decât anul trecut

Comparativ cu 2025, prețurile au crescut semnificativ. În aceeași perioadă a anului trecut, cireșele din import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, ceea ce înseamnă o majorare vizibilă în 2026.

Când se vor ieftini cireșele

Specialiștii și comercianții estimează că prețurile vor începe să scadă odată cu apariția producției autohtone și creșterea ofertei. Până atunci, cireșele rămân mai degrabă un „răsfăț” de început de sezon.

Alternative mai accesibile

Pe lângă cireșe, în piețe au apărut deja și căpșunile, mult mai accesibile pentru buzunarele românilor. Acestea pot fi găsite începând de la aproximativ 15 lei caserola, fiind o alternativă populară în această perioadă.

Cireșele au revenit în piețe, dar la prețuri piperate. Pentru mulți, rămân deocamdată un moft, cel puțin până când vor apărea pe scară largă cele românești.