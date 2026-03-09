Cătălin Predoiu: România cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității organizate

Ministrul de Interne a susținut, în cadrul reuniunii, nevoia unor instituții europene mai puternice, mai bine conectate și mai bine pregătite să răspundă noilor provocări, în contextul în care criminalitatea organizată funcționează tot mai mult ca o industrie globală, iar amenințările devin tot mai complexe și mai puternic influențate de tehnologie.

Cătălin Predoiu a evidențiat evoluțiile recente ale amenințărilor la adresa securității interne și a arătat că grupările de criminalitate organizată evoluează către structuri de tip „corporații criminale”, cu moduri de operare sofisticate, amplificate de progresul tehnologic. În acest context, ministrul a subliniat necesitatea dezvoltării unor instrumente moderne de prevenire și combatere, precum și importanța pregătirii personalului.

Totodată, ministrul a evidențiat importanța asigurării resurselor pentru ca agențiile europene să își îndeplinească eficient mandatele.

În intervenția privind revizuirea mandatului Europol, ministrul de Interne a subliniat că, în actualul climat de securitate, rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial. El a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii.

Totodată, partea română a susținut menținerea unui rol clar și bine definit pentru CEPOL- Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, ale cărei activități trebuie să rămână orientate în principal către formarea profesională a personalului.

„Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală, prin conectarea grupurilor din diferite țări și continente. Succesul combaterii acestui fenomen în Europa presupune, între altele, să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum CEPOL, eu-LISA și Europol. Am propus soluțiile României pentru această modernizare europeană în prima zi a FS, iar acestea au fost bine primite de colegi. Aceste soluții se concentrează pe un management îmbunătățit al agențiilor, o finanțare mai bună și tehnologizare. Statele naționale și instituțiile europene trebuie să țină pasul cu schimbările rapide din domeniul apărării siguranței publice și securității naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, la finalul primei zile a reuniunii.

Forumul Salzburg este o platformă regională de cooperare în domeniul securității interne, lansată în anul 2000 la inițiativa Austriei. Statele membre ale Forumului Salzburg sunt: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

(sursa: Mediafax)