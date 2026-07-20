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Jurnalul.ro Cultură Arte Vizuale Ultimul eveniment de creație live „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO” din acest an reunește șase artiști contemporani

Ultimul eveniment de creație live „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO” din acest an reunește șase artiști contemporani

de Magdalena Popa Buluc    |    20 Iul 2026   •   23:08
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Ultimul eveniment de creație live „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO” din acest an reunește șase artiști contemporani

Muzeul de Artă Brașov invită publicul la cea de-a doua și ultima întâlnire din acest an a proiectului „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO”, dedicat dialogului dintre artă, oraș și comunitate. Evenimentul va avea loc vineri, 24 iulie 2026, între orele 17:00 și 20:00, la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21, transformând sălile de expoziție într-un spațiu viu de creație, întâlnire și schimb de idei.

În cadrul celor două evenimente organizate pe parcursul verii, artiști din Brașov și din alte zone ale țării realizează lucrări noi inspirate de identitatea și dinamica orașului. Vizitatorii sunt invitați să descopere procesul artistic chiar în timpul desfășurării, să urmărească evoluția lucrărilor și să participe la dialogul care însoțește actul de creație.

La cel de-al doilea eveniment live al acestui an participă artiștii: Marina Aristotel, Andreea Bodea, Roxana Coatu, Magdalena Iulia Moscu, Ștefan Doru Moscu, Maria Zurbagiu.

Conceptul „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO” propune o explorare a orașului prin cele două perspective complementare. De la detaliile discrete care îi conturează identitatea, precum texturi, sunete, obiecte, gesturi și povești cotidiene, până la imaginea sa de ansamblu ca peisaj urban, organism social și simbol cultural, proiectul invită la o reflecție asupra relației dintre fragment și întreg. Prin această abordare, experiențele intime ale orașului sunt puse în dialog cu dinamici mai ample, oferind noi moduri de a privi și înțelege Brașovul prin intermediul artei contemporane.

Atmosfera muzicală a serii va fi asigurată de Dex, iar ADN Sound se va îngriji de calitatea sunetului.

Ilustrația afișului a fost realizată de Alice-Helen Zigman.

Participarea la eveniment este gratuită. Vă așteptăm cu drag!

 

Eveniment: „Re:Imagine Brașov – micro/MACRO, Ediția 2/2026”

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Artiști: Marina Aristotel, Andreea Bodea, Roxana Coatu, Magdalena Iulia Moscu, Ștefan Doru Moscu, Maria Zurbagiu

Muzică: Dex, ADN Sound

Vizual: Alice-Helen Zigman

Locul desfășurării: Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Data: Vineri, 24 iulie 2026, orele 17:00 – 20:00

Vă invităm să urmăriți activitatea Muzeului de Artă Brașov și pe platformele social media:

 

 

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Subiecte în articol: Muzeul de Artă Brașov Re:Imagine Brașov
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