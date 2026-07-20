Festivalul Enescu și muzica lumii 2026 – ediția a 27-a în perioada 7– 23 august la Sinaia

Organizat şi de această dată de Primăria orașului Sinaia și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, cu sprijinul Fundației Prietenii Muzicii „Serafim Antropov” – partener principal – și cofinanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), festivalul propune publicului peste două săptămâni de concerte în spații emblematice și în unele neconvenționale: Sala Casino, Parcul Știrbey, Muzeul Orașului Sinaia, Casa memorială George Enescu, la Cota 2000 și la Biserica Romano-Catolică.

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Ediția 2026 continuă misiunea festivalului de a oferi o platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni români, reunind nume consacrate ale scenei internaționale cu artiști la început de drum, într-o serie de evenimente cu tematici variate – de la capodopere simfonice și camerale, la recitaluri crossover și experiențe muzicale în aer liber.

Festivalul începe vineri, 7 august, la Sala Casino, cu un concert Mozart-Schubert cu orchestra Sinfonietta dirijată de Cristian Mandeal. Orchestra Junior va cânta sub bagheta lui Andrei Stănculescu pe 13 august, ora 19, la Sala Casino, un program plin de culoare cu lucrări de Leopold Mozart, Handel, W.A. Mozart şi Temistocle Popa.

Pe 11 august, ora 19, la Sala Casino, invitata de onoare a festivalului din acest an este Filarmonica Naţională de Tineret a Turciei, dirijată de Cem Mansur, solist Özgür Ünaldı, cu un program Humperdink, Ceaikovski, Emre Şemer, Ravel, Paul Dukas.

Publicul va mai putea participa, pe parcursul ediției, la numeroase recitaluri, în cele mai diferite spaţii concertistice sau în aer liber din oraş.

Festivalul marchează şi ziua de naștere a lui George Enescu, ca de obicei, pe 19 august, de data aceasta la Casa memorială George Enescu, de la ora 17, cu concertul Enescu la el acasă - Laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale – Sofia Smărăndescu – vioară şi Teodora Chircă – pian.

Concertul de închidere va avea loc duminică, 23 august la Sala Casino, de la ora 19, cu Orchestra Română de Tineret dirijată de Kyrian Friedenberg, cu un program Enescu, Mozart, Verdi, Bartok.

Marin Cazacu, inițiatorul festivalului și director al Filarmonicii George Enescu: „Festivalul Enescu și muzica lumii transformă şi în această vară Sinaia într-un punct de întâlnire al tinerelor talente și al artiștilor consacrați, într-un dialog între tradiție și inovație, energia și creativitatea noilor generații, dar și emoția întâlnirii cu mari personalități ale scenei muzicale fiind, ca în fiecare an, elementele care atrag prin muzică turiștii, localnicii și toți iubitorii de frumos, în decorul unic al Bucegilor.”

Festivalul, născut în 1999 la inițiativa violoncelistului și profesorului Marin Cazacu, rămâne o rampă de lansare pentru tinerii muzicieni români și un reper cultural al sezonului estival în stațiunea Sinaia.

Organizatori: Primăria orașului Sinaia, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”

Partener principal: Fundația Prietenii Muzicii „Serafim Antropov”

Un proiect cofinanţat de: UCIMR

Parteneri: Casino Sinaia, SC Sinaia Forever SRL, Muzeul Orașului Sinaia, Biserica Romano-Catolică, Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Muzeul Național George Enescu, Casa memorială George Enescu, Filarmonica „George Enescu”, Universitatea Națională de Muzică București

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, România TV, Mediatrust, Observator Cultural, Liternet, Agenția de Carte

PROGRAM

Festivalul Internațional „Enescu și muzica lumii”, ediția a XXVll-a

SINAIA 7 – 23 august 2026



Vineri 7 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Concertul de deschidere

Orchestra Sinfonietta

Dirijor Cristian Mandeal

Mozart, Schubert

Sâmbătă 8 august

Sinaia, Muzeul Sinaia, ora 19

Cvartetul Orchestrei Sinfonietta

Robert Sultan-Negoiță vioara 1

Teodora Stroe vioara 2

Daniel Corbu violă

Tudor Ionescu violoncel

W. A. Mozart, Haendel/Halvorsen, Astor Piazzolla

Duminică 9 august

Sinaia, Biserica romano-catolică, ora 19:00

Sub aripa Sfintei Marii

Generația mileniului lll

Alexandra Dumitrache mezzosoprană

La pian Raluca Ouatu

Invitat Marin Cazacu violoncel

Bach, Pergolesi, Caccini, Schubert, Scarlatti, Rahmaninov, Rossini

Marți 11 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Filarmonica Națională de Tineret a Turciei

Dirijor Cem Mansur

Solist Özgür Ünaldı

Humperdink, Ceaikovski, Emre Şener, Ravel, Paul Dukas

Miercuri 12 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Omagiu lui Valentin Gheorghiu

Valentina Gheorghiu pian

Roxana Gheorghiu pian

Valentin Gheorghiu, Mozart, Brahms, Debussy, Faure, De Falla

Joi 13 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Muzica copilăriei

Orchestra Junior

Dirijor Andrei Stănculescu

Leopold Mozart, G.F. Haendel, W. A.Mozart, Temistocle Popa

Vineri 14 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Titanii muzicii clasice!

Cvartetul Arcadia

Ana Török vioara 1

Răsvan Dumitru vioara 2

Traian Boală violă

Zsolt Török violoncel

Beethoven, Brahms

Sâmbătă 15 august

Sinaia, Parcul Stirbey, ora 19:00

One man show!

Adrian Petrescu oboi, saxofon și alte surprise

Clasic, divertisment, folclor și muzică de film

Duminică 16 august

Sinaia, Cota 2000, ora 13:00

Muzica la înălțime!

Adrian Petrescu oboi, saxofon

Clasic, divertisment, folclor și muzică de film

Luni 17 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Cornelius Zirbo violoncel

Teodora Chircă pian

Bach, Haydn, Debussy, Penderecki, Rostropovich

Marți 18 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Sofia Smărăndescu vioară

Teodora Chircă pian

Mozart, Brahms, Ravel

Miercuri 19 august

Sinaia, Casa memoriala George Enescu, ora 17

Enescu la el acasa!

Laureați ai concursurilor naționale și internaționale

Sofia Smărăndescu vioară

Teodora Chircă pian

Bach, Enescu, Ysaye

Joi 20 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Inya Cutova pian

Bach, Beethoven, Enescu, Chopin, Liszt, Prokofiev

Vineri 21 august

Sinaia, Parcul Știrbey, ora 19

Magia muzicii

Ansamblul Violoncellissimo

Condus de Marin Cazacu

Clasic, divertisment, jazz & rock

Sâmbătă 22 august

Sinaia, Primăria Sinaia, ora 19

Cvartetul RYO

Clasic, divertisment and more…..

Duminică 23 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Concertul de închidere

Orchestra Română de Tineret

Dirijor Kyrian Friedenberg

Enescu, Mozart, Verdi, Bartok