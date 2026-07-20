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Festivalul Enescu și muzica lumii 2026 – ediția a 27-a în perioada 7– 23 august la Sinaia

de Magdalena Popa Buluc    |    20 Iul 2026   •   23:02
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Festivalul Enescu și muzica lumii 2026 – ediția a 27-a în perioada 7– 23 august la Sinaia
Ediția 2026 continuă misiunea festivalului de a oferi o platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni români

În luna august, Sinaia devine din nou capitala muzicii clasice și va găzdui între 7 şi 23 august 2025 cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional „Enescu și muzica lumii”, unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente culturale estivale din România.

Organizat şi de această dată de Primăria orașului Sinaia și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, cu sprijinul Fundației Prietenii Muzicii „Serafim Antropov” – partener principal – și cofinanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), festivalul propune publicului peste două săptămâni de concerte în spații emblematice și în unele neconvenționale: Sala Casino, Parcul Știrbey, Muzeul Orașului Sinaia, Casa memorială George Enescu, la Cota 2000 și la Biserica Romano-Catolică.

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Ediția 2026 continuă misiunea festivalului de a oferi o platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni români, reunind nume consacrate ale scenei internaționale cu artiști la început de drum, într-o serie de evenimente cu tematici variate – de la capodopere simfonice și camerale, la recitaluri crossover și experiențe muzicale în aer liber.

Festivalul începe vineri, 7 august, la Sala Casino, cu un concert Mozart-Schubert cu orchestra Sinfonietta dirijată de Cristian Mandeal. Orchestra Junior va cânta sub bagheta lui Andrei Stănculescu pe 13 august, ora 19, la Sala Casino, un program plin de culoare cu lucrări de Leopold Mozart, Handel, W.A. Mozart şi Temistocle Popa.

Pe 11 august, ora 19, la Sala Casino, invitata de onoare a festivalului din acest an este Filarmonica Naţională de Tineret a Turciei, dirijată de Cem Mansur, solist Özgür Ünaldı, cu un program Humperdink, Ceaikovski, Emre Şemer, Ravel, Paul Dukas.

Publicul va mai putea participa, pe parcursul ediției, la numeroase recitaluri, în cele mai diferite spaţii concertistice sau în aer liber din oraş.

Festivalul marchează şi ziua de naștere a lui George Enescu, ca de obicei, pe 19 august, de data aceasta la Casa memorială George Enescu, de la ora 17, cu concertul Enescu la el acasă - Laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale – Sofia Smărăndescu – vioară şi Teodora Chircă – pian.

Concertul de închidere va avea loc duminică, 23 august la Sala Casino, de la ora 19, cu Orchestra Română de Tineret dirijată de Kyrian Friedenberg, cu un program Enescu, Mozart, Verdi, Bartok.

Marin Cazacu, inițiatorul festivalului și director al Filarmonicii George Enescu: „Festivalul Enescu și muzica lumii transformă şi în această vară Sinaia într-un punct de întâlnire al tinerelor talente și al artiștilor consacrați, într-un dialog între tradiție și inovație, energia și creativitatea noilor generații, dar și emoția întâlnirii cu mari personalități ale scenei muzicale fiind, ca în fiecare an, elementele care atrag prin muzică turiștii, localnicii și toți iubitorii de frumos, în decorul unic al Bucegilor.”

Festivalul, născut în 1999 la inițiativa violoncelistului și profesorului Marin Cazacu, rămâne o rampă de lansare pentru tinerii muzicieni români și un reper cultural al sezonului estival în stațiunea Sinaia.

 

Organizatori: Primăria orașului Sinaia, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”

Partener principal: Fundația Prietenii Muzicii „Serafim Antropov”

Un proiect cofinanţat de: UCIMR

Parteneri: Casino Sinaia, SC Sinaia Forever SRL, Muzeul Orașului Sinaia, Biserica Romano-Catolică, Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Muzeul Național George Enescu, Casa memorială George Enescu, Filarmonica „George Enescu”, Universitatea Națională de Muzică București

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, România TV, Mediatrust, Observator Cultural, Liternet, Agenția de Carte

 

PROGRAM

Festivalul Internațional „Enescu și muzica lumii”, ediția a XXVll-a

SINAIA 7 – 23 august 2026
 

Vineri 7 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Concertul de deschidere

Orchestra Sinfonietta

Dirijor Cristian Mandeal

 

Mozart, Schubert

 

Sâmbătă 8 august

Sinaia, Muzeul Sinaia, ora 19

Cvartetul Orchestrei Sinfonietta

Robert Sultan-Negoiță vioara 1

Teodora Stroe       vioara 2

Daniel Corbu        violă

Tudor Ionescu       violoncel

 

W. A. Mozart, Haendel/Halvorsen, Astor Piazzolla

 

Duminică 9 august

Sinaia, Biserica romano-catolică, ora 19:00

Sub aripa Sfintei Marii

Generația mileniului lll

Alexandra Dumitrache mezzosoprană

La pian Raluca Ouatu

Invitat Marin Cazacu violoncel

 

Bach, Pergolesi, Caccini, Schubert, Scarlatti, Rahmaninov, Rossini

 

Marți 11 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Filarmonica Națională de Tineret a Turciei

Dirijor Cem Mansur

Solist Özgür Ünaldı

 

Humperdink, Ceaikovski, Emre Şener, Ravel, Paul Dukas

 

Miercuri 12 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Omagiu lui Valentin Gheorghiu

Valentina Gheorghiu pian

Roxana Gheorghiu   pian

 

Valentin Gheorghiu, Mozart, Brahms, Debussy, Faure, De Falla

 

Joi 13 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Muzica copilăriei

Orchestra Junior

Dirijor Andrei Stănculescu

Leopold Mozart, G.F. Haendel, W. A.Mozart, Temistocle Popa

 

Vineri 14 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Titanii muzicii clasice!

Cvartetul Arcadia

Ana Török      vioara 1

Răsvan Dumitru vioara 2

Traian Boală    violă

Zsolt Török     violoncel

 

Beethoven, Brahms

 

Sâmbătă 15 august

Sinaia, Parcul Stirbey, ora 19:00

One man show!

Adrian Petrescu  oboi, saxofon și alte surprise

 

Clasic, divertisment, folclor și muzică de film

 

Duminică 16 august

Sinaia, Cota 2000, ora 13:00

Muzica la înălțime!

Adrian Petrescu  oboi, saxofon

 

Clasic, divertisment, folclor și muzică de film

 

Luni 17 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Cornelius Zirbo  violoncel

Teodora Chircă  pian

 

Bach, Haydn, Debussy, Penderecki, Rostropovich

 

Marți 18 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19:00

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Sofia Smărăndescu vioară

Teodora Chircă  pian

 

Mozart, Brahms, Ravel

 

Miercuri 19 august

Sinaia, Casa memoriala George Enescu, ora 17

Enescu la el acasa!

Laureați ai concursurilor naționale și internaționale

Sofia Smărăndescu  vioară

Teodora Chircă  pian

 

Bach, Enescu, Ysaye

 

Joi 20 august

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu

Inya Cutova  pian

 

Bach, Beethoven, Enescu, Chopin, Liszt, Prokofiev

 

Vineri 21 august

Sinaia, Parcul Știrbey, ora 19

Magia muzicii

Ansamblul Violoncellissimo

Condus de Marin Cazacu

 

Clasic, divertisment, jazz & rock

 

Sâmbătă 22 august

Sinaia, Primăria Sinaia, ora 19

Cvartetul RYO

 

Clasic, divertisment and more…..

 

Duminică 23 august  

Sinaia, Sala Casino, ora 19

Concertul de închidere

Orchestra Română de Tineret

Dirijor Kyrian Friedenberg

 

Enescu, Mozart, Verdi, Bartok

 

 

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Subiecte în articol: sinaia
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