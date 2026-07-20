Festivalul Enescu și muzica lumii 2026 – ediția a 27-a în perioada 7– 23 august la Sinaia

Organizat şi de această dată de Primăria orașului Sinaia și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, cu sprijinul Fundației Prietenii Muzicii „Serafim Antropov” – partener principal – și cofinanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), festivalul propune publicului peste două săptămâni de concerte în spații emblematice și în unele neconvenționale: Sala Casino, Parcul Știrbey, Muzeul Orașului Sinaia, Casa memorială George Enescu, la Cota 2000 și la Biserica Romano-Catolică.
Ediția 2026 continuă misiunea festivalului de a oferi o platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni români, reunind nume consacrate ale scenei internaționale cu artiști la început de drum, într-o serie de evenimente cu tematici variate – de la capodopere simfonice și camerale, la recitaluri crossover și experiențe muzicale în aer liber.
Festivalul începe vineri, 7 august, la Sala Casino, cu un concert Mozart-Schubert cu orchestra Sinfonietta dirijată de Cristian Mandeal. Orchestra Junior va cânta sub bagheta lui Andrei Stănculescu pe 13 august, ora 19, la Sala Casino, un program plin de culoare cu lucrări de Leopold Mozart, Handel, W.A. Mozart şi Temistocle Popa.
Pe 11 august, ora 19, la Sala Casino, invitata de onoare a festivalului din acest an este Filarmonica Naţională de Tineret a Turciei, dirijată de Cem Mansur, solist Özgür Ünaldı, cu un program Humperdink, Ceaikovski, Emre Şemer, Ravel, Paul Dukas.
Publicul va mai putea participa, pe parcursul ediției, la numeroase recitaluri, în cele mai diferite spaţii concertistice sau în aer liber din oraş.
Festivalul marchează şi ziua de naștere a lui George Enescu, ca de obicei, pe 19 august, de data aceasta la Casa memorială George Enescu, de la ora 17, cu concertul Enescu la el acasă - Laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale – Sofia Smărăndescu – vioară şi Teodora Chircă – pian.
Concertul de închidere va avea loc duminică, 23 august la Sala Casino, de la ora 19, cu Orchestra Română de Tineret dirijată de Kyrian Friedenberg, cu un program Enescu, Mozart, Verdi, Bartok.
Marin Cazacu, inițiatorul festivalului și director al Filarmonicii George Enescu: „Festivalul Enescu și muzica lumii transformă şi în această vară Sinaia într-un punct de întâlnire al tinerelor talente și al artiștilor consacrați, într-un dialog între tradiție și inovație, energia și creativitatea noilor generații, dar și emoția întâlnirii cu mari personalități ale scenei muzicale fiind, ca în fiecare an, elementele care atrag prin muzică turiștii, localnicii și toți iubitorii de frumos, în decorul unic al Bucegilor.”
Festivalul, născut în 1999 la inițiativa violoncelistului și profesorului Marin Cazacu, rămâne o rampă de lansare pentru tinerii muzicieni români și un reper cultural al sezonului estival în stațiunea Sinaia.
Organizatori: Primăria orașului Sinaia, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”
Partener principal: Fundația Prietenii Muzicii „Serafim Antropov”
Un proiect cofinanţat de: UCIMR
Parteneri: Casino Sinaia, SC Sinaia Forever SRL, Muzeul Orașului Sinaia, Biserica Romano-Catolică, Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Muzeul Național George Enescu, Casa memorială George Enescu, Filarmonica „George Enescu”, Universitatea Națională de Muzică București
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, România TV, Mediatrust, Observator Cultural, Liternet, Agenția de Carte
PROGRAM
Festivalul Internațional „Enescu și muzica lumii”, ediția a XXVll-a
SINAIA 7 – 23 august 2026
Vineri 7 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Concertul de deschidere
Orchestra Sinfonietta
Dirijor Cristian Mandeal
Mozart, Schubert
Sâmbătă 8 august
Sinaia, Muzeul Sinaia, ora 19
Cvartetul Orchestrei Sinfonietta
Robert Sultan-Negoiță vioara 1
Teodora Stroe vioara 2
Daniel Corbu violă
Tudor Ionescu violoncel
W. A. Mozart, Haendel/Halvorsen, Astor Piazzolla
Duminică 9 august
Sinaia, Biserica romano-catolică, ora 19:00
Sub aripa Sfintei Marii
Generația mileniului lll
Alexandra Dumitrache mezzosoprană
La pian Raluca Ouatu
Invitat Marin Cazacu violoncel
Bach, Pergolesi, Caccini, Schubert, Scarlatti, Rahmaninov, Rossini
Marți 11 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Filarmonica Națională de Tineret a Turciei
Dirijor Cem Mansur
Solist Özgür Ünaldı
Humperdink, Ceaikovski, Emre Şener, Ravel, Paul Dukas
Miercuri 12 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Omagiu lui Valentin Gheorghiu
Valentina Gheorghiu pian
Roxana Gheorghiu pian
Valentin Gheorghiu, Mozart, Brahms, Debussy, Faure, De Falla
Joi 13 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Muzica copilăriei
Orchestra Junior
Dirijor Andrei Stănculescu
Leopold Mozart, G.F. Haendel, W. A.Mozart, Temistocle Popa
Vineri 14 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19
Titanii muzicii clasice!
Cvartetul Arcadia
Ana Török vioara 1
Răsvan Dumitru vioara 2
Traian Boală violă
Zsolt Török violoncel
Beethoven, Brahms
Sâmbătă 15 august
Sinaia, Parcul Stirbey, ora 19:00
One man show!
Adrian Petrescu oboi, saxofon și alte surprise
Clasic, divertisment, folclor și muzică de film
Duminică 16 august
Sinaia, Cota 2000, ora 13:00
Muzica la înălțime!
Adrian Petrescu oboi, saxofon
Clasic, divertisment, folclor și muzică de film
Luni 17 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu
Cornelius Zirbo violoncel
Teodora Chircă pian
Bach, Haydn, Debussy, Penderecki, Rostropovich
Marți 18 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19:00
Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu
Sofia Smărăndescu vioară
Teodora Chircă pian
Mozart, Brahms, Ravel
Miercuri 19 august
Sinaia, Casa memoriala George Enescu, ora 17
Enescu la el acasa!
Laureați ai concursurilor naționale și internaționale
Sofia Smărăndescu vioară
Teodora Chircă pian
Bach, Enescu, Ysaye
Joi 20 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19
Avanpremieră la Concursul Internațional George Enescu
Inya Cutova pian
Bach, Beethoven, Enescu, Chopin, Liszt, Prokofiev
Vineri 21 august
Sinaia, Parcul Știrbey, ora 19
Magia muzicii
Ansamblul Violoncellissimo
Condus de Marin Cazacu
Clasic, divertisment, jazz & rock
Sâmbătă 22 august
Sinaia, Primăria Sinaia, ora 19
Cvartetul RYO
Clasic, divertisment and more…..
Duminică 23 august
Sinaia, Sala Casino, ora 19
Concertul de închidere
Orchestra Română de Tineret
Dirijor Kyrian Friedenberg
Enescu, Mozart, Verdi, Bartok