Andy Burnham - noul premier britanic

Andy Burnham, politicianul laburist cunoscut drept „Regele Nordului”, preia astăzi funcția de prim-ministru al Marii Britanii, devenind al șaptelea șef al guvernului britanic din ultimii zece ani, scrie Reuters.

Noul premier promite o schimbare totală a modului în care este guvernată țara, cu accent pe problemele care îi afectează direct pe cetățeni, precum costul ridicat al vieții și serviciile publice.

Înainte de instalarea noului Guvern, Keir Starmer va susține un discurs de rămas-bun în fața reședinței oficiale din Downing Street 10 și își va prezenta demisia regelui Charles.

Ulterior, Andy Burnham, care este fost primar al regiunii Greater Manchester, va fi primit de monarh și va primi oficial mandatul de prim-ministru.

Odată învestit, Burnham va trebui să gestioneze o serie de provocări dificile, de la economia care avansează lent și serviciile publice cu probleme până la situația companiilor de utilități.

Una dintre primele sale misiuni va fi formarea noului cabinet, iar acest subiect a generat deja numeroase discuții în interiorul Partidului Laburist.

În discursul susținut după alegerea sa în fruntea Partidului Laburist, Andy Burnham a descris momentul drept „cel mai semnificativ moment de schimbare din politica noastră din ultimii 40 de ani” și a promis reforme pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

„Guvernul pe care îl conduc va trasa cu încredere această cale începând de săptămâna viitoare”, a declarat el.

Acesta a spus că obiectivul principal este construirea unei țări „în care viața este mai accesibilă și toți oamenii și locurile sunt ridicate de unde se află acum”.

Mesajul său a fost bine primit de parlamentarii laburiști, care îl consideră unul dintre puținii lideri capabili să limiteze ascensiunea partidului populist Reform UK, condus de Nigel Farage.

Mulți dintre aceștia erau sceptici că fostul premier Keir Starmer ar fi reușit să facă față acestei provocări complicate, având în vedere influența celuilalt partid.

Una dintre cele mai importante decizii pe care Andy Burnham trebuie să le ia este desemnarea ministrului de Finanțe, funcție care este primordială pentru stabilitatea guvernului.

Inițial, printre favoriți s-a aflat ministrul pentru securitate energetică și obiectivele de emisii net zero, Ed Miliband, însă în ultimele zile au apărut informații potrivit cărora ministrul de Interne, Shabana Mahmood, ar avea cele mai mari șanse să ocupe această funcție.

Andy Burnham a încercat însă să tempereze speculațiile și a declarat vineri că nu și-a stabilit încă echipa guvernamentală. El a cerut colegilor să ignore informațiile apărute în spațiul public.

Primele măsuri ale executivului vor fi urmărite cu mare atenție, mai ales pentru că echipa lui Andy Burnham intenționează să înceapă rapid aplicarea programului de guvernare.

Una dintre primele decizii anunțate este renunțarea la planurile privind introducerea unui document de identitate digital pentru toți cetățenii. Proiectul a fost conceput pentru a combate migrația ilegală, dar a primit critici din partea tuturor partidelor, care l-au descris drept un „fiasco”.

Ulterior, atenția se va concentra asupra politicilor fiscale, a cheltuielilor publice, a strategiei privind petrolul și gazele, dar și asupra reformării companiilor de utilități, pe care Burnham dorește să le aducă sub un control public mai strict.

(sursa: Mediafax)