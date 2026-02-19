Ce vrea Nicușor Dan de la Donald Trump

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   23:02
Nicușor Dan a fost întrebat ce i-ar cere președintelui Donald Trump pentru România, după ce acesta a spus că toți cei prezenți la Consiliul pentru Pace sunt prietenii lui.

Șeful statului a fost întrebat joi seara, la Antena 3 CNN, ce i-ar solicita lui Donald Trump după ce acesta a spus că toți cei prezenți la Consiliul pentru Pace sunt prietenii lui și că îi va ajuta dacă vor avea nevoie.

„Faptul că avem soldați americani în România este foarte bine pentru România, în acest context de securitate global care este complicat. Cel mai important lucru pentru România în momentul acesta în relația bilaterală este continuarea prezenței militare a Statelor Unite în România”, a spus președintele României.

El a adăugat că al doilea lucru important este „atragerea de investiții americane în România cu profit și pentru unii și pentru ceilalți”.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre chestiunea vizelor: „Nu vreau să promit nimic pe chestiunea asta. Asta este, așa cum am spus, o discuție bilaterală care se poartă pe multe paliere, iar aceasta este una din chestiunile pe care le avem în discuție între noi”.

