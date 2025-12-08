Atenție! Cele mai periculoase înșelătorii de Crăciun. Infractorii cibernetici stau la pândă

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că, în lunile de iarnă, escrocii devin mult mai activi și folosesc tehnici tot mai avansate pentru a fura bani sau informații personale.

În preajma Crăciunului, oamenii cumpără mai mult online, donează către organizații caritabile și caută oferte avantajoase, ceea ce îi face ținte ideale pentru atacatori. Reader’s Digest notează că aceste escrocherii sunt concepute special pentru a profita de comportamentul consumatorilor din acest sezon.

Un raport McAfee din 2024 arată dimensiunea problemei: unul din trei americani a fost victima unei fraude de sărbători, iar aproape 10% dintre aceștia au pierdut sume de peste 1.000 de dolari. În acest context, experții explică la ce riscuri să fim atenți și cum ne putem proteja eficient, scrie A1.ro.

1. Magazine online false – capcana perfectă pentru cumpărătorii grăbiți

Una dintre cele mai des întâlnite metode de fraudă este crearea unor magazine online false. Infractorii copiază în detaliu site-uri legitime, folosind aceleași culori, logo-uri și elemente grafice pentru a păcăli utilizatorii.

„Astăzi, un site fals poate arăta identic cu unul autentic,” explică Michael Kruse, avocat specializat în fraude comerciale. „Consumatorii cred că achiziționează un produs la reducere, însă de fapt oferă acces direct la datele lor bancare. După ce tranzacția este finalizată, site-ul dispare, iar informațiile financiare ajung pe dark web.”

Cum te protejezi:

Verifică atent numele domeniului și fii atent la greșeli de ortografie.

Asigură-te că site-ul folosește conexiune securizată: „HTTPS” și simbolul lacătului.

Caută recenzii independente sau vechimea magazinului.

Deși conexiunea securizată nu garantează autenticitatea site-ului, niciun magazin real nu funcționează fără ea.

2. Notificările false de expediere – smishing-ul care exploatează agitația sărbătorilor

Al doilea tip de escrocherie care a explodat în ultimii ani, inclusiv în România, implică SMS-uri sau e-mailuri care pretind că o comandă a rămas blocată sau necesită o taxă suplimentară pentru a fi livrată.

„Atenție la mesajele care cer să accesezi linkuri pentru a rezolva o problemă de livrare,” avertizează Stephanie Schneider, expertă în securitate cibernetică. „Pentru că în perioada reducerilor și a cadourilor primești multe notificări reale, e foarte ușor să nu observi capcana.”

Prin aceste linkuri, atacatorii pot solicita informații personale, date de card sau pot instala malware pe telefon.

Kruse completează: „Smishing-ul funcționează fiindcă se bazează pe panică. Oamenii reacționează impulsiv când cred că un cadou nu va ajunge la timp.”

Cum te protejezi:

Nu accesa linkuri din SMS-uri sau e-mailuri suspecte.

Verifică direct pe site-ul oficial al curierului sau al magazinului.

Fii atent la expeditor: numere ciudate, domenii în neregulă sau denumiri neobișnuite sunt semne clare de fraudă.

3. Înșelătoriile de pe rețelele sociale – oferte „prea bune ca să fie adevărate”

Platforme precum Facebook, Instagram sau chiar Etsy sunt folosite tot mai des pentru fraudă. Escrocii postează oferte extrem de atractive pentru produse populare, cer plata în avans și dispar imediat ce banii ajung la ei.

Chiar și marketplace-urile destinate micilor afaceri pot conține conturi false, create doar pentru a păcăli utilizatorii.

Experții recomandă prudență maximă.

Cum te protejezi:

Nu trimite bani sau date bancare unei persoane necunoscute.

Pentru tranzacții pe Facebook Marketplace sau OLX, finalizează vânzarea în persoană, într-un loc public și sigur .

Pe platforme precum eBay și Etsy, verifică recenziile, vechimea contului și istoricul vânzătorului.

Infractorii profită din plin de haosul și emoțiile din perioada sărbătorilor. Ofertele atractive, mesajele urgente și site-urile „clone” sunt metodele lor preferate pentru a păcăli utilizatorii.

Cu atenție la detalii, verificări suplimentare și evitarea linkurilor suspecte, te poți proteja eficient de cele mai comune înșelătorii de Crăciun.