Premieră în România: Clujul a inaugurat primul Centru Mare de Colectare prin Aport Voluntar (CAV)

Noua facilitate le oferă locuitorilor posibilitatea de a preda gratuit deșeuri care nu pot fi colectate prin sistemele obișnuite, precum mobilier uzat, saltele, anvelope, deșeuri din construcții sau echipamente electrice și electronice. Investiția a fost realizată cu finanțare asigurată prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, valoarea fondurilor nerambursabile din PNRR depășind 27,4 milioane de lei, la care se adaugă peste 5,2 milioane de lei, reprezentând TVA.

Noul centru este destinat colectării unei game variate de deșeuri care, de regulă, ridică probleme cetățenilor din cauza lipsei unor puncte specializate de preluare. Printre acestea se numără mobilierul vechi, saltelele, anvelopele uzate, molozul rezultat din lucrări de renovare, dar și electrocasnicele scoase din uz.

Potrivit autorităților, materialele reciclabile precum lemnul, metalul, plasticul sau hârtia vor reintra în circuitul economic ca materii prime secundare, contribuind la dezvoltarea economiei circulare și la reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare.

Ministerul Mediului a precizat că centrul din Cluj reprezintă primul proiect de acest tip finalizat în România prin finanțare din PNRR și face parte dintr-un program național destinat dezvoltării infrastructurii moderne de gestionare a deșeurilor.

La inaugurare, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că existența unor astfel de facilități este esențială pentru ca localitățile să nu mai fie afectate de depozitările necontrolate de deșeuri și pentru ca populația să aibă soluții accesibile de colectare.

În perioada următoare vor deveni operaționale, tot prin finanțare din PNRR, sute de centre de colectare prin aport voluntar de dimensiuni mai mici în mai multe localități din România. Autoritățile susțin că extinderea acestei rețele urmărește creșterea gradului de reciclare, reducerea depozitării ilegale a deșeurilor și apropierea României de modelul european al economiei circulare, în care deșeurile sunt transformate în resurse reutilizabile.

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(sursa: Mediafax)