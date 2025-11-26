Cercetătorii britanici dau vești bune: suntem adolescenți până la 32 de ani

Astfel, momentele de cotitură sunt la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, limitele pentru copilărie, adolescență, maturitate și respectiv îmbătrânire timpurie. După 83 de ani este faza de îmbătrânire târzie.

Unii oameni ating aceste repere mai devreme sau mai târziu, dar cercetătorii spun că este izbitor cât de clar au ieșit în evidență vârstele care delimitează cele cinci faze.

„Creierul se reinstalează de-a lungul vieții. Întotdeauna consolidează și slăbește conexiunile și nu este un model constant - există fluctuații și faze de reinstalare a creierului”, a declarat Dr. Alexa Mousley pentru BBC.

În copilărie, creierul crește rapid în dimensiune, dar este mai puțin eficient, funcționând „ca un copil care hoinărește prin parc”: merge oriunde îi place, în loc să se îndrepte direct de la A la B.

La vârsta de 9 ani, conexiunile din creier trec printr-o „perioadă de eficiență nemiloasă”. „Este o schimbare uriașă”, a spus Dr. Mousley, descriind cea mai profundă schimbare dintre fazele creierului. Acesta este, de asemenea, momentul în care există cel mai mare risc de apariție a tulburărilor de sănătate mintală.

Nu este surprinzător că adolescența începe în jurul debutului pubertății, dar studiul sugerează că se termină mult mai târziu decât am presupus: nu la 20 de ani, ci la începutul anilor 30.

Urmează o perioadă de stabilitate pentru creier, pe măsură ce intră în cea mai lungă eră a sa, care durează trei decenii. Dr. Mousely a spus că acest lucru „se aliniază cu un platou de inteligență și personalitate” pe care mulți dintre noi l-am văzut sau l-am experimentat.

Îmbătrânirea timpurie nu înseamnă un declin brusc și neașteptat. În schimb, există schimbări în tiparele conexiunilor din creier. În loc să se coordoneze ca un întreg, creierul devine din ce în ce mai separat în regiuni care lucrează strâns împreună - „la fel cum membrii trupelor își încep propriile proiecte solo”.

Pentru îmbătrânirea târzie există mai puține date decât pentru celelalte grupuri, deoarece găsirea unor creiere sănătoase pentru scanare a fost mai dificilă. Schimbările cerebrale sunt similare cu îmbătrânirea timpurie, dar mai pronunțate.