Incident tehnic pe secția Periș – Buftea. Întârzieri de sute de minute în Gara de Nord

„În data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă”, a transmis, miercuri seară, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Compania a precizat că în cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secționat accidental cablurile de semnalizare.

„Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş – Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, a mai transmis CFR.

Conform datelor afișate în Gara de Nord, unele trenuri au întârzieri ce depășesc 100 de minute, iar în anumite cazuri acestea ajung la peste 170–180 de minute, atât la sosire, cât și la plecare.

„Personalul de specialitate al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA intervine pentru remedierea situației și pentru restabilirea funcționării instalațiilor afectate. Intervențiile sunt în desfășurare, iar circulația se menține în condiții de siguranță”, a adăugat compania.

(sursa: Mediafax)