CFR Călători forțată de judecători să explice dubla plată pentru sistemul de bilete online

Organizaţia precizează că a obţinut o victorie importantă în instanţă împotriva companiei feroviare de stat, care este "obligată să comunice informaţiile de interes public privind achiziţiile pentru noul sistem informatic de emitere a biletelor şi rezervare a locurilor, precum şi costurile generate de blocarea punerii în funcţiune a acestuia".



Potrivit datelor analizate de FACIAS, CFR Călători a iniţiat un proiect pentru înlocuirea actualului sistem informatic centralizat folosit pentru emiterea legitimaţiilor de călătorie şi rezervarea locurilor cu unul digitalizat şi mai performant. În urma unei licitaţii publice, contractul pentru închirierea echipamentelor hardware şi software a fost adjudecat de firma ASEE Solutions.



"Problemele au apărut imediat după livrarea echipamentelor, când CFR Călători a constatat că nu are asigurate serviciile tehnice necesare pentru operaţionalizarea noului sistem şi că, în lipsa unui contract distinct de servicii, noua tehnologie nu putea fi instalată şi pusă în funcţiune. Mai exact, nu exista un contract în vigoare cu Informatica Feroviară SA pentru instalarea, integrarea şi funcţionarea noului sistem. Astfel, echipamentele aferente noului sistem au rămas nefolosite, deşi CFR Călători a continuat să plătească chirie lunară pentru acestea. Situaţia s-a complicat şi mai mult din cauza faptului că mentenanţa pentru sistemul naţional actual de emitere a legitimaţiilor de călătorie şi rezervări locuri, cunoscut sub denumirea xSell, urma să expire. Pentru a evita blocarea totală a vânzărilor şi a rezervărilor de bilete de tren, CFR Călători a fost nevoită să iniţieze o procedură de achiziţie directă pentru servicii de suport şi mentenanţă destinate actualului sistem xSell, pentru o perioadă de încă un an", se menţionează în comunicat.



Reprezentanţii Fundaţiei susţin că, astfel, au fost plătite simultan costurile pentru un sistem nou care nu putea fi utilizat şi costurile necesare menţinerii în funcţiune a sistemului vechi.



"După ce a fost sesizată, FACIAS a solicitat CFR Călători să comunice stadiul implementării achiziţiilor pentru noul sistem de vânzare a biletelor de tren, valoarea chiriei lunare plătite pentru echipamentele închiriate de la ASEE Solutions SRL, suma totală achitată de la semnarea contractului, data predării echipamentelor şi dacă acestea sunt utilizate în prezent. Totodată, FACIAS a cerut informaţii şi despre ultimul contract de suport şi mentenanţă pentru sistemul informatic existent, inclusiv perioada şi valoarea acestuia. Urmare a refuzului abuziv al CFR Călători de a comunica aceste informaţii, FACIAS a formulat acţiune în instanţă. Iar în mai 2026, Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea FACIAS şi a obligat CFR Călători să transmită toate informaţiile solicitate (...) Acesta este un alt caz de risipă a banului public identificat de FACIAS în cadrul campaniei 'Închideţi Robinetul Risipei!'. Prin acest demers, FACIAS urmăreşte să atragă atenţia asupra modului defectuos în care sunt gestionate fondurile publice şi să determine autorităţile să adopte măsuri de administrare eficientă, responsabilă şi transparentă a banilor publici", conform comunicatului.



Organizaţia solicită CFR Călători să se conformeze imediat hotărârii şi să facă publice toate informaţiile cerute, deoarece "cetăţenii au dreptul să ştie cum sunt gestionaţi banii publici şi de ce un proiect de modernizare a rămas blocat după livrarea echipamentelor, generând costuri paralele nejustificate".



La rândul ei, CFR Călători precizează că toate datele publice sunt postate şi actualizate periodic pe site-ul companiei, la rubrica "Companie/Informaţii de Interes Public/Achiziţii Publice/Centralizatorul achiziţiilor publice/Situaţia privind stadiul de execuţie al contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică/Central CFR Călători".



"În acest context, aşa-zisa 'victorie' a FACIAS reprezintă doar o încercare de a crea artificial un subiect public pe marginea unor informaţii care erau deja disponibile încă din anii 2024 şi 2025, în mod transparent, conform obligaţiilor legale. Menţionăm că implementarea noului sistem informatic nu a fost un simplu proces de 'instalare", ci o reformă structurală a modului de emitere a biletelor. Menţinerea sistemului vechi concomitent cu pregătirea noului sistem a reprezentat o procedură standard de recuperare în caz de incidente, de prevenire a blocării vânzărilor şi de continuitate a activităţii. Nu a fost o 'situaţie absurdă', ci o necesitate tehnică pentru a evita blocarea totală a sistemului de vânzare în cazul unor erori de integrare a noii tehnologii. Considerăm că etichetarea acestui proiect de modernizare drept 'risipă' este prematură şi ignoră complexitatea tehnică a unui sistem care deserveşte milioane de pasageri anual", se arată în poziţia CFR Călători, solicitată de AGERPRES.



Având în vedere importanţa sistemului xSell, în condiţiile în care emiterea legitimaţiilor de călătorie reprezintă principala sursă de venit a CFR Călători, precum şi considerentele tehnice asociate implementării şi operaţionalizării noii infrastructuri, reprezentanţii companiei precizează că serviciile de adaptare, migrare şi configurare nu puteau fi achiziţionate înainte ca CFR Călători să aibă certitudinea că noile platforme sunt livrate şi configurate la nivel hardware şi software de bază.



De asemenea, procesul de adaptare, migrare şi configurare a sistemului xSell a fost unul etapizat, fiind necesară existenţa şi disponibilitatea noilor platforme tehnice, în lipsa altor echipamente pe care aceste operaţiuni să poată fi realizate.



"Continuitatea procesului de emitere a legitimaţiilor de călătorie a trebuit asigurată permanent, fără întreruperi, până la operaţionalizarea completă a noii arhitecturi informatice; menţinerea serviciilor de mentenanţă şi suport pentru vechea arhitectură xSell, cel puţin pentru echipamentele critice din infrastructura centrală, a fost esenţială pentru funcţionarea sistemului în parametri normali şi pentru remedierea operativă a eventualelor incidente tehnice", se mai arată în documentul companiei.

AGERPRES