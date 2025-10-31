CFR Călători: Modificări în circulația trenurilor pe ruta Racoș - Rupea, pe 18 noiembrie

Astfel, modificările făcute de CFR Călători vor fi următoarele:

la trenul IC 531 București Nord - Brașov - Rupea - Cluj Napoca se asigură transportul călătorilor cu mijloace auto de la stația Brașov (de la tren IC 531) la stația Rupea pentru trenul IC 12531 Rupea (plecare 17.34) - Cluj Napoca (sosire 22.14). În stația Teiuș detașează grupa de vagoane pentru Arad, respectiv la trenul IC 521

de la trenul IC 532 Cluj Napoca - Rupea - Brașov - București Nord se asigură transportul călătorilor cu mijloace auto de la stația Rupea (de la trenul IC 532) la stația Brașov pentru trenul IC 12532 Brașov (plecare 16.00) - București Nord (sosire 18.17)

trenul IR 346 Bucuresti Nord - Brașov - Sighișoara - Simeria - Arad - Viena, pe distanța București Nord - Brașov - Sighișoara - Simeria se anulează și în locul lui va circula trenul IR 12348 pe ruta București Nord (plecare 15.07) - Brașov - SIBIU - Vințu de Jos - Simeria (sosire 22.46), iar pe distanța Simeria - Arad - Viena circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

trenul IR 347 Viena - Arad - Simeria - Sighișoara - Brașov - București Nord, pe distanța Viena - Arad - Simeria circulă conform graficului din Mersul Trenurilor și se anulează pe distanța Simeria - Sighișoara - Brașov - București Nord, circulând în locul său trenul IR 12349 pe ruta Simeria (plecare 07.25) - Vințu de Jos - SIBIU - Brașov - București Nord (sosire 15.26)

trenul IR 1735, București Nord - Brașov - Cluj Napoca, pe distanța București Nord - Brașov circulă conform graficului din Mersul Trenurilor și se anulează pe distanța Brasov – Cluj Napoca

trenul IR 1734, Cluj Napoca - Brașov - București Nord, pe distanța Cluj Napoca - Brașov se anulează, iar pe distanța Brașov - București Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

(sursa: Mediafax)