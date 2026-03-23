Traseu nou pentru „Viena Express”: De ce vor circula trenurile din Baia Mare pe rute ocolitoare

Potrivit informațiilor transmise CFR Călători de MÁV-START, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026, se vor desfășura lucrări pe secțiunea Budapesta Kelenföld – Ferencváros.

În aceste condiții, CFR precizează că trenurile vor circula pe rută deviată, cu oprire în stația Budapesta Kelenföld, în loc de Budapesta Keleti.

Pasagerii care au bilete către sau dinspre stația Budapesta Keleti vor putea utiliza linia M4 de metrou pentru transfer între cele două gări.

CFR Călători recomandă verificarea programului actualizat înainte de efectuarea călătoriei.

Informații suplimentare pot fi consultate pe site-urile oficiale ale operatorilor feroviari sau prin serviciile de relații cu publicul.

(sursa: Mediafax)