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Atenție dacă plecați din țară: Ce trenuri internaționale au programul modificat din cauza lucrărilor din Ungaria

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   22:30
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Atenție dacă plecați din țară: Ce trenuri internaționale au programul modificat din cauza lucrărilor din Ungaria
captura video Lista completă a trenurilor spre Ungaria și Austria afectate de șantierele vecine

CFR călători anunță modificări temporare la unele trenuri internaționale, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria. Ce trenuri vor fi afectate de modificări.

CFR Călători a anunțat, luni, modificări temporare în circulația trenurilor internaționale, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria.

Lucrările se vor realiza pe secțiile Budapesta – Szolnok – Lőkösháza și Budapesta – Szolnok – Debrecen. Perioada lucrărilor va fi 30 august – 3 noiembrie 2026.

Trenurile internaționale IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, IR 75 Budapesta Keleti – Cluj Napoca, IR 79 Budapesta Keleti – București Nord, IR 371 Budapesta Keleti – Arad, IR 375 Budapesta Keleti – Arad, IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord, IR 379 Budapesta Keleti – Arad și IR 473 Budapesta Keleti – București Nord vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 5 minute mai devreme față de graficul de circulație din mersul trenurilor.

CFR călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.

De asemenea, informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MÁV pot fi consultate accesând site-ul mavcsoport.hu.

Citește și: CFR Călători, o nouă problemă: Trenul internațional Budapesta – București s-a defectat și a rămas blocat în câmp!

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: CFR calatori trenuri Ungaria
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