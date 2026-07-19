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CFR Călători, o nouă problemă: Trenul internațional Budapesta – București s-a defectat și a rămas blocat în câmp!

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   12:40
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CFR Călători, o nouă problemă: Trenul internațional Budapesta – București s-a defectat și a rămas blocat în câmp!
captura video/Cum s-a oprit cursa Budapesta – București din cauza locomotivei

O nouă defecțiune pe calea ferată: trenul internațional IR 12079 (Budapesta – București Nord) a rămas imobilizat duminică între Caracal și Fărcașele. Potrivit CFR Călători, locomotiva EA 014 a suferit o oprire accidentală în timp ce se afla în plină perioadă de garanție.

Trenul IR 12079, care circulă pe ruta Budapesta – București Nord, este oprit între stațiile Caracal și Fărcașele. Locomotiva EA 014 s-a stricat accidental, aflată încă în garanție, scrie Mediafax

Locomotiva era asigurată de SC RELOC SA Craiova, compania care a modernizat-o. Pentru reluarea circulației, CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb.

La fața locului se deplasează și echipe de intervenție ale societății responsabile de mentenanță. Aceasta trebuie să respecte obligațiile de garanție pentru locomotiva defectă.

CFR Călători a transmis că depune toate eforturile pentru reluarea circulației în siguranță, cât mai curând posibil.

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Subiecte în articol: tren international budapesta bucuresti defectat
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