CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea

Compania feroviară precizează că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor în vigoare, iar călătorii nu trebuie să își ajusteze planurile de călătorie.

În noaptea de 25/26 octombrie, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, CFR Călători va aplica următoarele reguli:

Trenurile care pleacă după ora 4:00 dimineața vor respecta orele din Mersul Trenurilor, conform noului orar de iarnă (EET).

Trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Excepție fac trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație - acestea își vor continua mersul normal.

Având în vedere că țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi, 26 octombrie 2025, trenurile internaționale vor circula conform orarului stabilit, fără modificări între stațiile de frontieră.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice orele de plecare și sosire ale trenurilor și să ajungă la timp în gări, respectând noul orar.

(sursa: Mediafax)