CFR SA: Modificări temporare în circulaţia unor trenuri de călători, în perioada 6 - 25 octombrie 2025

Astfel, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timişoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Oradea - Arad, iar pe distanţa Arad - Timişoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.



De asemenea, în aceeaşi perioadă, la trenul R 3117 Timişoara Nord - Arad - Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanţa Timişoara Nord - Arad, iar pe distanţa Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.



În aceste condiţii, compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

AGERPRES