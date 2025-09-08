x close
CFR SA: Modificări temporare în circulaţia unor trenuri de călători, în perioada 6 - 25 octombrie 2025

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   17:15
Circulaţia trenurilor IR 1539 Oradea - Arad - Timişoara Nord şi R 3117 Timişoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanţa Sânandrei - Băile Călacea (pe secţia Timişoara Nord - Arad), informează CFR SA.

Astfel, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timişoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Oradea - Arad, iar pe distanţa Arad - Timişoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, la trenul R 3117 Timişoara Nord - Arad - Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanţa Timişoara Nord - Arad, iar pe distanţa Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În aceste condiţii, compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

AGERPRES

