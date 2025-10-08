România, sub COD ROȘU: Efectele devastatoare ale ciclonului Barbara

Update 3: Un copac a căzut pe două mașini pe strada Mihail Sebastian, iar un altul a fost dăborât pe strada Gorunului și a căzut pe carosabil.

Update 2: La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac căzut pe patru autoturisme, pe strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Update 1: Ploile abundente și vântul puternic din ultimele ore au provocat pagube în 42 de localități din 16 județe și în București, unde case, curți și autoturisme au fost inundate sau avariate, iar mai mulți copaci și un stâlp de electricitate au fost doborâți. Manevrele portuare au fost suspendate.

Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din opt case, două anexe gospodărești și 38 de curți, precum și pentru degajarea a 46 de copaci și a unui stâlp de electricitate căzut. De asemenea, nouă imobile au fost inundate, iar 24 de autovehicule au fost avariate.

Din cauza vântului puternic, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța.

Printre cele mai semnificative efecte se numără un incident în sectorul 4 al Capitalei, unde un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare — fără a se înregistra victime —, și un eveniment rutier în județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, unde roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism pe DN 6. Traficul s-a desfășurat alternativ, fără persoane rănite.

Citește pe Antena3.ro A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Forțele de intervenție rămân mobilizate pe teren pentru a sprijini populația și pentru a gestiona rapid eventuale noi situații de urgență. Ministerul Afacerilor Interne continuă monitorizarea atentă a evoluției fenomenelor meteorologice, fiind pregătit să adopte măsuri suplimentare, în funcție de necesitate.

Autoritățile recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile instituțiilor responsabile și să fie pregătită pentru eventuale intervenții de urgență.

Pentru informații privind comportamentul adecvat în situații de risc, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Știre inițială:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU B-IF) a anunțat miercuri dimineață că, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 - 8 octombrie, ora 05:45, pompierii au intervenit la 38 de evenimente generate de fenomenele meteo severe.

În municipiul București au fost gestionate 25 de intervenții: 18 cazuri de copaci căzuți, 3 situații în care elemente de construcție s-au desprins și 5 acumulări de apă.

În urma acestora, 17 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au acționat în 13 situații: 3 cazuri de copaci căzuți, 2 intervenții pentru elemente de construcție desprinse și 8 acumulări de apă.

Un autoturism a fost afectat.

O situație mai gravă s-a produs pe strada Trestiana, în sectorul 4 al Capitalei, unde un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers.

În mașină se aflau două persoane, care au reușit să iasă singure, fără răni vizibile.

După ce au fost evaluate de echipajul SMURD, acestea au refuzat transportul la spital.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța

Ploile torențiale și vântul puternic din ultimele ore au provocat pagube în 30 de localități din 14 județe și în Capitală. Zeci de case și curți au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborâți, inclusiv pe Drumul Național 1, unde circulația este blocată la Otopeni.

În urma fenomenelor hidrometeorologice severe înregistrate în noaptea de marți spre miercuri, au fost afectate 30 de localități din 14 județe, Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Tulcea, precum și municipiul București.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 12 imobile (șapte case, trei subsoluri de bloc și două instituții publice), două anexe gospodărești și 25 de curți.

De asemenea, au fost degajate elemente de construcție de la șase clădiri și 35 de copaci căzuți, care au avariat 22 de autoturisme.

Un copac s-a prăbușit pe Drumul Național 1, în localitatea Otopeni, pe sensul către Ploiești, blocând circulația.

Echipajele ISU București-Ilfov acționează pentru eliberarea carosabilului.

Vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că forțele de intervenție rămân mobilizate în teren pentru sprijinirea populației și gestionarea rapidă a oricăror situații de urgență.

Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Ploi torențiale în Giurgiu. Intervenții ale pompierilor și echipelor de urgență

Județul Giurgiu se află sub cod roșu de ploi torențiale, iar echipele de intervenție sunt în alertă după ce zeci de gospodării și drumuri au fost afectate de inundații și copaci doborâți.

Toate instituțiile responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență din Giurgiu sunt în alertă, pregătite să intervină pentru salvarea vieții și protejarea bunurilor oamenilor.

În ultimele ore, ploile abundente au provocat inundații și blocaje în mai multe localități, iar echipele ISU Giurgiu și ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență au desfășurat numeroase intervenții.

Pe timpul nopții, pompierii au evacuat apa din 17 curți și locuințe din municipiul Giurgiu, cele mai afectate fiind străzile Rozelor și Pietrelor, dar și din localitățile Slobozia și Dărăști-Vlașca.

De asemenea, au fost îndepărtați copaci căzuți pe carosabil pe DN 41, în apropiere de Băneasa, pe DJ 413 în zona Mihai Bravu și pe DJ 603, la intrarea în Comana.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Giurgiu a monitorizat mai multe sesizări în municipiu, constatând că problemele au fost cauzate de refularea sistemului de canalizare.

Reprezentanții operatorului de apă au fost notificați pentru remedierea defecțiunilor.

Poliția Giurgiu supraveghează traficul pe drumurile din județ și îi sfătuiește pe șoferi să circule cu prudență, să adapteze viteza la carosabilul ud și să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule.

Pentru a face față situației, în sprijinul ISU Giurgiu au fost trimise forțe și echipamente din județele Caraș-Severin și Hunedoara: patru autocamioane, 16 motopompe, două microbuze, două autospeciale cu peridoc și bărci pneumatice.

Evoluția fenomenelor este permanent monitorizată de grupa operativă a ISU Giurgiu.

Județul se află sub o avertizare cod roșu de ploi torențiale și cantități însemnate de apă, valabilă până miercuri la ora 15:00.

Meteorologii estimează acumulări de apă între 80 și 100 l/mp, izolat chiar 140 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

(sursa: Mediafax)