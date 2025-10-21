Dorin Cioabă, despre căsătoriile minorilor: Vor să elimine această formă a tradiției noastre, logodna tradițională

Liderul romilor a afirmat că se va întâlni cu ministrul Muncii, Florin Manole, unul dintre co-inițiataorii legii: „Mâine (n.r. miercuri) o să am o întâlnire, o consultare cu Ministrul Muncii, cu domnul Manole. O să vin însoțit de un grup de lideri ai comunității tradiționale”.

„Problema pe care a stârnit foarte mare revoltă în comunității este vorba despre logodnă. Adică logodna, acel aranjament care se face de când copiii sunt mai tineri, pentru că astfel noi putem să avem căsătoriile în cadrul comunității, cu respectarea tradițiilor și obiceiurilor noastre, iar acum miniștrii care au propus și au semnat acest proiect de lege vor să elimine această formă a tradiției noastre”, a afirmat Dorin Cioabă, marți, la Antena 3 CNN.

„Nu este vorba de căsătorii forțate sau abuz, este vorba doar de o înțelegere și această logodnă se materializează cu căsătorie după vârsta legală. Însă acum în lege vor să amendeze pe cei care participă la astfel de evenimente, la logodnă, vor să aresteze pe cei care oferă, eu știu, daruri tinerilor, vor să amendeze pe cei care au sălile de evenimente. Păi ce facem?”, a mai spus liderul rom.

Acesta a mai menționat că legea ar putea afecta și conviețuirea tinerilor logodiți, „odată ce sunt logodiți tinerii, pot să meargă, nu, la o cafea, iasă la un suc, merg la anumite evenimente, așa cum merg toți tinerii”.

(sursa: Mediafax)