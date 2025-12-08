Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Rezultate finale

Pe locul doi se află Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București), cu 21,94% (128.405 voturi), urmată de Daniel Băluță (PSD) cu 20,51% (120.001 voturi).

Cătălin Drulă (USR) a obținut 13,90% din sufragii (81.310 voturi), în timp ce Ana-Maria Ciceală (SENS) a înregistrat 5,85% (34.239 voturi).

Rezultatele sunt în curs de verificare, toate procesele-verbale fiind centralizate (100%).

(sursa: Mediafax)