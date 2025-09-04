Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei, vineri dimineața

Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații.

Lucrările de reparații continuă, iar traficul rutier este dirijat alternativ, pe o singură bandă.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative: Dolj-Calafat, Teleorman-Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași-Călărași, Constanța-Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

(sursa: Mediafax)